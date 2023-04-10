«Авито Работа» сообщила о росте числа вакансий за год в 2,5 раза

По данным платформы, средние размеры зарплат за первые три месяца 2023 г. также увеличились – на 24,9% и составили 53 096 руб. по всем группам профессий. При этом наиболее высокие зарплаты предлагают работодатели в автомобильном бизнесе: средние зарплаты в этой группе профессий по всей России составляют 65 465 руб. Лидерами по этому показателю также являются сферы транспорта и строительства (61 652 руб. и 59 806 руб. соответственно).