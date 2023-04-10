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Общество

«Авито Работа» сообщила о росте числа вакансий за год в 2,5 раза

Лидируют сельскохозяйственная сфера, продажи и транспортный бизнес
Анастасия Морозова Дарья Мосолкина Евгения Дубровина
Евгений Разумный / Ведомости

По итогам I квартала 2023 г. число вакансий на онлайн-платформе по поиску работы «Авито» увеличилось в 2,5 раза, или на 154%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из результатов исследования «Авито Работы».

Наибольший прирост по числу вакансий был зафиксирован в Екатеринбурге (+199%), Кемерове (+196%), Перми (186,5%), Самаре (185%) и Ижевске (+179%). В сервисе объяснили увеличение числа вакансий популярностью онлайн-найма и цифровизацией всех сфер экономики. 

Уточняется, что чаще всего на «Авито Работе» появляются вакансии в сельскохозяйственной сфере (14,3% от общего объема предложений на сервисе), в области продаж (11,6%), а также профессии из группы «Транспорт, логистика» (6,7%) и «Строительство» (6,5%). В пятерку лидеров также вошли вакансии из автомобильного бизнеса (4,3%).

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По данным платформы, средние размеры зарплат за первые три месяца 2023 г. также увеличились – на 24,9% и составили 53 096 руб. по всем группам профессий. При этом наиболее высокие зарплаты предлагают работодатели в автомобильном бизнесе: средние зарплаты в этой группе профессий по всей России составляют 65 465 руб. Лидерами по этому показателю также являются сферы транспорта и строительства (61 652 руб. и 59 806 руб. соответственно).

Согласно результатам исследования, самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве (65 544 руб.), Санкт-Петербурге (57 655 руб.) и Самаре (54 651 руб.).

Как отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель, сейчас также появился новый тренд «на ускорение процесса трудоустройства». Благодаря этому соискатели могут выйти на работу на следующий день после отклика на вакансию. Помимо этого исследователи обнаружили, что больше половины пользователей (53%) находят новую работу в течение месяца.

Рост числа вакансий связан с нарастанием проблемы дефицита кадров в силу демографических причин и проведением частичной мобилизации, считает проректор Финансового университета Александр Сафонов. Кроме того, растет конкуренция между отраслями. Поскольку начинается сезон строительных и сельскохозяйственных работ, растет спрос на работников в этих секторах, указывает он.

Судя по перечисленным в исследовании отраслям, спрос на рабочие руки растет там, куда было направлено достаточное количество государственных средств и инвестиций госкомпаний, отмечает заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. «То, что этот рост происходит в регионах, – неудивительно. Региональные компании, как мне кажется, быстрее приспосабливаются к изменениям в логистике. Поэтому они и предъявляют спрос на данные ресурсы», – сообщил он «Ведомостям».

Изменения на рынке труда связаны в том числе с санкционной политикой западных государств, говорит доктор социологических наук, профессор Финансового университета Павел Разов. Санкции дают возможность акцентировать внимание [государства] на развитие упомянутых в исследовании «Авито» сфер — сельское хозяйство, строительство, транспорт, считает он. За счет государственных инвестиций появляется возможность создавать новые рабочие места, подчеркивает эксперт.

Еще один фактор для роста числа вакансий – уменьшение числа мигрантов, которые долгое время занимали значительную часть рынка труда в сельском хозяйстве и строительстве, сказал Разов «Ведомостям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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