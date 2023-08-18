Прокурор запросил девять лет колонии для топ-менеджера «Рольфа»Кайро и основатель автодилера Петров не признают вину в выводе за рубеж 4 млрд рублей
Государственный обвинитель в ходе прений сторон в Черемушкинском суде Москвы потребовал приговорить директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж свыше 3,98 млрд руб. к девяти годам колонии и штрафу в размере 500 000 руб., передает корреспондент «Ведомостей».
Перед началом прений сторон адвокаты топ-менеджера заявляли ходатайство о проведении экспертизы для определения инвестиционной стоимости акций «Рольфа Эстейт» на момент продажи в 2014 г. Также сторона защиты указала на несостыковки в обвинительном заключении. Судья Евгений Филимонов в удовлетворении ходатайств отказал и объявил о начале прений.
Представитель надзорного ведомства в ходе выступления подчеркнула, что вина Кайро была полностью доказана. Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк. Изначально следствие оценило реальную стоимость всех московских дилерских центров, которые входили в компанию, в 200 млн руб. Последняя экспертиза, отметила прокурор, показала, что рыночная стоимость акций составляла всего 1 руб. Эксперт пришел к выводу, что на момент продажи в 2014 г. балансовые обязательства «Рольфа Эстейт» составляли около 30 млрд руб. и ни один потенциальный инвестор не пошел бы на подобный риск при покупке компании.
Прокурор также отметила, что вина фигурантов подтверждается записями телефонных разговоров Петрова. В них основатель автодилера «в непринужденной манере» говорил с партнерами о выводе выручки для дальнейшего инвестирования в иностранные компании. Государственный обвинитель убеждена, что вывод денег являлся уходом от налогов, а не инструментом внутренней реструктуризации компании.
За прокурором в прениях начали выступать адвокаты Кайро. Сам подсудимый тоже сможет высказаться как в прениях, так и в последнем слове. После чего судья Филимонов удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Судебный процесс по существу в Черемушкинском суде Москвы начался в июне 2021 г., спустя два года после задержания Кайро. Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 г. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ. Кайро был единственным установленным фигурантом из четырех, который на тот момент находился в России.
С момента задержания и до августа 2021 г. он находился под домашним арестом. После дачи показаний ему смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.
Петров, Луковецкая и Кафкалия арестованы заочно и находятся в международном розыске.
Всем фигурантам предьявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы).
Петров все обвинения отрицал и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией. Он, будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 гг., голосовал против ряда громких законопроектов, например о запрете на усыновление российских детей иностранцами и «пакета Яровой», финансировал некоторых оппозиционных политиков. Что касается сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была реальной, а ее сумма определена на основании рыночной оценки.
Перед началом пандемии широко обсуждалась продажа «Рольфа». О планах продать «Рольф» «Ведомостям» сообщал сам Петров. «Предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день <...> Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать», – говорил основатель компании после обысков в офисах в ноябре 2019 г. Кипрская компания Delance Limited, подконтрольная семье бизнесмена, продаст автодилера «Рольф» одному покупателю, говорил Петров через несколько дней после публикации о возможной продаже компании.
Но в конце января 2021 г. гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова заявила, что владелец передумал продавать свой бизнес. По ее словам, переговоры по продаже были прекращены еще в начале пандемии коронавируса. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
13 декабря 2021 г. «Рольф» и автодилер «Ключавто» подписали юридически обязывающие документы. Предполагалось, что «Рольф» и его дочерние компании будут консолидированы в рамках объединенной группы «СБСВ–Ключавто» до конца I квартала 2022 г. 20 апреля 2022 г. директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников на конвенции Российской ассоциации автодилеров (РоАД) заявил, что сделка находится «на паузе».
«Рольф» – крупнейший российский автодилер по итогам 2020 г., свидетельствуют данные отраслевого портала «Автобизнесревю». В 2020 г. «Рольф» продал почти 80 000 новых автомобилей (-13% к 2019 г.) и 65 600 машин с пробегом (-4% год к году). Чистая прибыль компании по МСФО в 2020 г. выросла более чем в 10 раз по сравнению с 2019 г. и достигла 8,93 млрд руб.