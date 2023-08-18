Прокурор запросил девять лет колонии для топ-менеджера «Рольфа»

Представитель надзорного ведомства в ходе выступления подчеркнула, что вина Кайро была полностью доказана. Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк. Изначально следствие оценило реальную стоимость всех московских дилерских центров, которые входили в компанию, в 200 млн руб. Последняя экспертиза, отметила прокурор, показала, что рыночная стоимость акций составляла всего 1 руб. Эксперт пришел к выводу, что на момент продажи в 2014 г. балансовые обязательства «Рольфа Эстейт» составляли около 30 млрд руб. и ни один потенциальный инвестор не пошел бы на подобный риск при покупке компании.