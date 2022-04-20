Сделку по продаже «Рольфа» дилеру «Ключавто» поставили на паузу

После введения недружественными странами масштабных антироссийских санкций автопром оказался одной из наиболее пострадавших отраслей. Значительная часть автозаводов в России была приостановлена, производство и продажи машин сократились. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в I квартале 2022 г. упали на 28% до 277 332 штук. В марте продажи снизились на 63% до 55 129 машин, и в итоге он стал худшим месяцем в истории наблюдений после апреля 2020 г., когда автосалоны вообще были закрыты из–за пандемии коронавируса.