Сделку по продаже «Рольфа» дилеру «Ключавто» поставили на паузу

Сделку по продаже «Рольфа» дилеру «Ключавто» поставили на паузуЕе закрытие отложено на фоне резкого спада автопродаж
Сделка по приобретению «Рольфа» автодилером «Ключавто» находится «на паузе», сам «Рольф» работает в прежнем режиме. Об этом сообщил директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников 20 апреля на конвенции Российской ассоциации автодилеров (РоАД). По словам источника «Ведомостей», знакомого с ходом сделки, ее проведение осложнила российская специальная военная операция на Украине, начавшаяся 24 февраля. «Как долго продлится эта пауза, пока непонятно», – говорит источник.
После введения недружественными странами масштабных антироссийских санкций автопром оказался одной из наиболее пострадавших отраслей. Значительная часть автозаводов в России была приостановлена, производство и продажи машин сократились. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в I квартале 2022 г. упали на 28% до 277 332 штук. В марте продажи снизились на 63% до 55 129 машин, и в итоге он стал худшим месяцем в истории наблюдений после апреля 2020 г., когда автосалоны вообще были закрыты из–за пандемии коронавируса.
Предполагалось, что крупнейший российский автодилер «Рольф» Сергея Петрова и его дочерние компании будут консолидированы в рамках объединенной группы «СБСВ–Ключавто» до конца I квартала 2022 г. Группа компаний «Рольф» принадлежит кипрскому офшору Delance Limited, который, в свою очередь, управляется трастом, действующим в интересах семьи Петрова.
Стороны подписали юридически обязывающие документы по сделке 13 декабря 2021 г. Она должна была стать крупнейшей M&A сделкой в отечественном авторитейле. Ее сумма не раскрывалась, финансирование предполагалось за счет собственных средств «Ключавто» и долгосрочных кредитов Альфа-банка, сообщала кредитная организация. Банк заключил с «Ключавто» соглашение о предоставлении долгосрочного займа в форме синдицированного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании.
«Рольф» планировал сохранить текущие контракты с автопроизводителями и полностью выполнять текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами. Стратегия дальнейшего развития предполагает внедрение лучших практик корпоративного управления и проведение первичного публичного размещения акций (IPO) объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки, отмечали дилеры в своих сообщениях к сделке.
У «Ключавто», по собственным данным, 108 дилерских центров в 15 регионах страны. Из них 14 салонов в Москве, Московской области и Петербурге, в то время как «Рольф» сосредоточен исключительно на этих регионах. У него 59 шоурумов, в которых представлена техника 21 марки.
Оборот «Ключавто» по итогам 2021 г. составил 212 млрд руб., это на 43% меньше, чем почти 375 млрд руб. у «Рольфа», следует из данных «АвтоБизнесРевю». «Рольф» в прошлом году продал 77 709 новых автомобилей (-2,8% к 2020 г.), и сохранил за собой лидерство среди российских автодилеров. Продажи «Ключавто» составили 56 718 машин (+31,3%).
Собственником «Ключавто» является семья предпринимателя Виктора Сергеева и его партнеров, следует из сведений «СПАРК–Интерфакса». Самому Сергееву принадлежит 23% группы, 10% у его сына Антона, 7% – у жены Лидии. Еще 30% – у Веры Бариновой, 15,5% – у Юрия Сторожева и оставшиеся 14,5% – у Веры Красовой.
Отягощает положение «Рольфа» уголовное дело, открытое в 2019 г. против Петрова, директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро, экс-гендиректора дилерского холдинга Татьяны Луковецкой и главы кипрской Panabel Limited, подконтрольной «Рольфу», Георгия Кафкалия. Оно связано с подозрениями в выводе средств компании за рубеж. По версии следствия, менеджеры в 2014 г. незаконно перечислили Panabel Limited 4 млрд руб. под видом сделки купли–продажи акций другой компании, входящей в периметр холдинга, – «Рольф эстейт». Но стоимость актива, считают следователи, была многократно завышена и реальная цена акций не превышала 200 млн руб. Петров возражал, настаивая на адекватной стоимости акций.
В рамках этого дела Генпрокуратура подала иск в Химкинский районный суд о взыскании с дилерского холдинга и его основного владельца 12,85 млрд руб. Тогда же суд принял обеспечительные меры в виде ареста имущества «Рольфа» в пределах суммы исковых требований. Позднее сумма требований выросла до 19,4 млрд руб., которая в итоге и была взыскана с компании. Из–за этого «Рольф» по итогам 2021 г. получил убыток по РСБУ в размере 4,6 млрд руб. против прибыли годом ранее.
Сделка в том виде, котором была запланирована, может вовсе не состояться, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, в том положении, в котором оказался автопром из-за санкций против России, последовавшей остановки предприятий и снижения продаж, «Ключавто» может оказаться не готовым понести расходы по сделке. Также возможна переоценка стоимости «Рольфа», поскольку даже при наличии шоурумов и контрактов с производителями компания находится в равной с остальными ситуации дефицита машин, добавил эксперт.
«Ведомости» направили запросы в «Ключавто» и «Рольф».