Замглавы МВД Дагестана арестован по обвинению во взятках и превышении полномочий

По словам следователя в суде, еще в начале минувшего года Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 млн руб., которые они передали знакомому по фамилии Фролов. Последний должен был на эти средства приобрести необходимое оборудование для майнинга криптовалюты. Фролов уклонялся от выполнения договоренности и в этой связи, считает следствие, полицейские инициировали уголовное преследование в его отношении.