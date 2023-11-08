Замглавы МВД Дагестана арестован по обвинению во взятках и превышении полномочий

Замглавы МВД Дагестана арестован по обвинению во взятках и превышении полномочийДо 2 января в СИЗО также отправлен замначальника следственного управления МВД по региону
Басманный суд Москвы арестовал до 2 января замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и замначальника следственного управления МВД по региону Далгата Абдулгапурова. Главное следственное управление Следственного комитета обвиняет их во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).
О задержании Исмаилова стало известно 7 ноября. В тот же день был задержан и Абдулгапуров. Обыски по месту жительства и работы у подозреваемых проводили сотрудники ФСБ. После оперативных мероприятий их направили в Москву для допроса и предъявления обвинения.
Из оглашенных в суде материалов следует, что в августе 2022 г. Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в размере 300 000 руб. за невозбуждение уголовного дела по материалам проверки по факту незаконного строительства дома, которые они получили от СУ УВД по Махачкале. В возбуждении отказали официально в связи отсутствием состава преступления.
Еще один инкриминируемый им эпизод взяточничества произошел в октябре 2022 г. Тогда, по версии следствия, обвиняемые получили 1 млн руб. от неустановленного лица «за содействие в распределении бюджетных средств материнского капитала в размере 30 млн руб.».
По словам следователя в суде, еще в начале минувшего года Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 млн руб., которые они передали знакомому по фамилии Фролов. Последний должен был на эти средства приобрести необходимое оборудование для майнинга криптовалюты. Фролов уклонялся от выполнения договоренности и в этой связи, считает следствие, полицейские инициировали уголовное преследование в его отношении.
Следствие установило, что Исмаилов и Абдулгапуров дали ряд незаконных поручений своим сотрудникам в ходе преследования Фролова. В итоге он был задержан и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК), а когда Фролов пообещал вернуть 100 млн руб. – его дело переквалифицировали на более мягкую часть статьи – ч. 2 ст. 159 УК. Позднее производство по уголовному дело было окончательно прекращено с назначением штрафа.
В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения в Басманном суде Исмаилов заявил, что не согласен с обвинением и вину не признает. Он просил судью Елену Ленскую не отправлять его в СИЗО, а избрать меру, не связанную с изоляцией от общества, учитывая наличие у него на иждивении малолетних детей. Его защита предлагала залог в размере 5 млн руб. или домашний арест.
Его предполагаемый сообщник Абдулгапуров также вину не признал. «В этих представленных следствием материалах я не нашел никаких аргументов. Кроме того, что неустановленное лицо передало какие-то деньги, какие были последствия, я там не увидел, я не причастен к инкриминируемым деяниям», – заявил он.
У Исмаилова звание полковника юстиции. На нынешнюю должность он был назначен в декабре 2019 г. До этого он был замначальника следственного управления МВД по Дагестану, а в 2018 г. стал врио руководителя управления.