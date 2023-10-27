ФСБ сообщила об обысках в минздраве Дагестана по делу о хищении 40 млн рублей

По версии следствия, подозреваемый при помощи посредника получил от индивидуального предпринимателя несколько взяток в размере 10% от суммы каждого госконтракта на поставку медицинского оборудования. Все документы были заключены в период с января 2019 г. по декабрь 2021 г. В результате подозреваемый таким образом получил по меньшей мере 87,7 млн руб.