ФСБ сообщила об обысках в минздраве Дагестана по делу о хищении 40 млн рублей
Сотрудники ФСБ России проводят обыски в минздраве Дагестана и по месту жительства фигурантов дела о хищении более 40 млн руб. в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Дагестану, пишет «РИА Новости».
По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
По версии следствия, в период пандемии коронавируса с конца 2021 г. по начало 2022 г. минздрав Дагестана заключил два госконтракта на поставку реагентов для выявления антигенов COVID-19. Уточняется, что контракты были заключены по завышенным ценам, в результате чего ущерб составил около 42 млн руб.
18 октября СУ СК по Дагестану сообщил, что в отношении бывшего замминистра здравоохранения Дагестана было возбуждено уголовное дело по подозрению в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. 23 октября экс-замминистра был арестован.
По информации «РИА Новости», речь идет о Мазае Рамазанове, который занимал должность заместителя министра здравоохранения с 2018 по 2022 г. В прошлом году он покинул пост по собственному желанию.
По версии следствия, подозреваемый при помощи посредника получил от индивидуального предпринимателя несколько взяток в размере 10% от суммы каждого госконтракта на поставку медицинского оборудования. Все документы были заключены в период с января 2019 г. по декабрь 2021 г. В результате подозреваемый таким образом получил по меньшей мере 87,7 млн руб.
В отношении других фигурантов дела – посредника и ИП – также возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 12 и 15 лет соответственно.