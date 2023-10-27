Газета
Общество

ФСБ сообщила об обысках в минздраве Дагестана по делу о хищении 40 млн рублей

Ведомости

Сотрудники ФСБ России проводят обыски в минздраве Дагестана и по месту жительства фигурантов дела о хищении более 40 млн руб. в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Дагестану, пишет «РИА Новости».

По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

По версии следствия, в период пандемии коронавируса с конца 2021 г. по начало 2022 г. минздрав Дагестана заключил два госконтракта на поставку реагентов для выявления антигенов COVID-19. Уточняется, что контракты были заключены по завышенным ценам, в результате чего ущерб составил около 42 млн руб.

18 октября СУ СК по Дагестану сообщил, что в отношении бывшего замминистра здравоохранения Дагестана было возбуждено уголовное дело по подозрению в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. 23 октября экс-замминистра был арестован.

По информации «РИА Новости», речь идет о Мазае Рамазанове, который занимал должность заместителя министра здравоохранения с 2018 по 2022 г. В прошлом году он покинул пост по собственному желанию.

По версии следствия, подозреваемый при помощи посредника получил от индивидуального предпринимателя несколько взяток в размере 10% от суммы каждого госконтракта на поставку медицинского оборудования. Все документы были заключены в период с января 2019 г. по декабрь 2021 г. В результате подозреваемый таким образом получил по меньшей мере 87,7 млн руб.

В отношении других фигурантов дела – посредника и ИП – также возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 12 и 15 лет соответственно.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных