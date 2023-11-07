СК возбудил дело о взятке против замминистра внутренних дел Дагестана

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и заместителя начальника следственного управления МВД по региону Далгата Абдулгапурова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.