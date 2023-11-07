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Общество

СК возбудил дело о взятке против замминистра внутренних дел Дагестана

Ведомости

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и заместителя начальника следственного управления МВД по региону Далгата Абдулгапурова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану, уточняется в релизе.

О задержании Исмаилова и Абдулгапурова стало известно 7 ноября. Обыски по месту жительства и работы у подозреваемых проводили сотрудники ФСБ. После оперативных мероприятий их этапировали в Москву. Как ожидается, 8 ноября столичный суд изберет им меры пресечения.

Дача и получения взятки в особо крупном размере предусмотрены в Уголовном кодексе ч. 5 и ч. 6 ст. 290. Максимальное наказание по этой статье достигает 15 лет лишения свободы.

30 октября в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы региональный правоохранительный блок критиковал глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что в работе по информационному противодействию были упущения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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