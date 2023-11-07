СК возбудил дело о взятке против замминистра внутренних дел Дагестана
Следственный комитет расследует уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и заместителя начальника следственного управления МВД по региону Далгата Абдулгапурова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану, уточняется в релизе.
О задержании Исмаилова и Абдулгапурова стало известно 7 ноября. Обыски по месту жительства и работы у подозреваемых проводили сотрудники ФСБ. После оперативных мероприятий их этапировали в Москву. Как ожидается, 8 ноября столичный суд изберет им меры пресечения.
Дача и получения взятки в особо крупном размере предусмотрены в Уголовном кодексе ч. 5 и ч. 6 ст. 290. Максимальное наказание по этой статье достигает 15 лет лишения свободы.
30 октября в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы региональный правоохранительный блок критиковал глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что в работе по информационному противодействию были упущения.