Минобрнауки опубликовало финальный перечень вступительных в вузы

Минобрнауки опубликовало финальный перечень вступительных в вузыБудущим педагогам оставили выбор между обществознанием и профильным предметом
Минобрнауки опубликовало финальный проект перечня вступительных экзаменов в вузы. Его первоначальная версия, размещенная 20 сентября на портале проектов нормативных правовых актов, вызвала широкую общественную дискуссию.
Документ вносит изменения в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г.
Минобрнауки предлагает сделать обязательными для абитуриентов экзамены по русскому языку, профильному предмету из списка обязательных (по выбору вуза), а также 1–2 профильным предметам из оставшихся в перечне (по выбору вуза или абитуриента).
Одна из главных новелл изначально разработанного приказа – изменение вступительных экзаменов по педагогическим направлениям. В действующем приказе обязательным предметом помимо русского языка является обществознание. В новом проекте обязательными предлагалось сделать предметы по профилю педагогического образования. Например, будущий учитель химии должен сдать ЕГЭ по химии.
В финальной версии проекта перечня для педагогических направлений сохранился выбор между профильным предметом и обществознанием, прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в своем Telegram-канале.
В первоначальной версии проекта Минобрнауки предлагало исключить ЕГЭ по иностранному языку из перечня предметов, необходимых для поступления в вузы по специальностям «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом». В качестве вступительных испытаний по этим направлениям в начальной версии документа были указаны ЕГЭ по математике и русскому языку (два обязательных предмета). А иностранный язык министерство хотело заменить на историю, информатику, обществознание или географию – конкретную дисциплину должен был установить сам университет.
В финальной версии перечня сохранен экзамен по иностранному языку при поступлении на специальности «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом». Таким образом, для поступления в вуз по данным направлениям перечень будет следующим: русский язык (обязателен для всех), математика и третий предмет на выбор, в том числе обществознание и иностранный язык, пояснил Мажуга.
Действующий перечень вступительных испытаний при приеме в вузы вступил в силу 1 марта 2022 г. В Минобрнауки объясняли необходимость его обновления комплексным совершенствованием национальной системы высшего образования. Цель нового приказа – обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов, которым предстоит решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития страны, отмечал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Его слова приводились в Telegram-канале министерства.
Решение о поэтапном изменении перечня вступительных испытаний в вузы было принято по итогам заседания общественного совета при Минобрнауки. С 2025 г. в силу вступят незначительные изменения состава вступительных испытаний, но уже в 2026 г. перечень ждут «существенные новации», приводила 3 октября пресс-служба слова министра образования и науки Валерия Фалькова на сайте ведомства.
Мажуга рекомендовал обратить внимание на грядущие изменения десятиклассникам. «Думаю, на следующий год такого [возможности выбора] уже не будет. Ждем согласования приказа Минюстом и официального опубликования», – написал он.
Ученики выпускных классов должны определиться с предметами, по которым они планируют сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 г. Вузы опубликуют перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 г.