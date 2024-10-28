Минобрнауки опубликовало финальный перечень вступительных в вузы

В первоначальной версии проекта Минобрнауки предлагало исключить ЕГЭ по иностранному языку из перечня предметов, необходимых для поступления в вузы по специальностям «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом». В качестве вступительных испытаний по этим направлениям в начальной версии документа были указаны ЕГЭ по математике и русскому языку (два обязательных предмета). А иностранный язык министерство хотело заменить на историю, информатику, обществознание или географию – конкретную дисциплину должен был установить сам университет.