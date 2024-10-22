Минпросвещения планирует ввести ЕГЭ по арабскому языку через два года

Сотрудничество России и ОАЭ в сфере образования

Путин и Аль Нахайян 21 октября приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования при подмосковной Гимназии им. Е. М. Примакова. В задачах нового центра – разработка программ и курсов для изучения арабского языка обучающихся из всех регионов России, а также проведение олимпиад и выездных стажировок для учеников и преподавателей. Всего между арабскими и российскими высшими учебными заведениями и колледжами заключено 75 соглашений, сказал Кравцов. В 2021 г. в Абу-Даби был открыт филиал Гимназии им. Е. М. Примакова. По словам Кравцова, в филиале учится более 350 школьников из 23 стран мира, из них 7% – коренные эмиратцы. «Школа очень современная, напоминает Московский Кремль», – добавил министр.