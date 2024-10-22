Минпросвещения планирует ввести ЕГЭ по арабскому языку через два года

Минпросвещения планирует ввести ЕГЭ по арабскому языку через два годаПри этом разрабатывать такой экзамен еще не начинали, уточнили в Рособрнадзоре
Министерство просвещения России планирует через два года ввести арабский язык в качестве предмета по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал 21 октября президенту России Владимиру Путину и главе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.
«Порядка 4000 школьников и студентов [в России] изучают арабский язык, и с каждым годом интерес к арабскому языку и культуре возрастает», – сказал Кравцов на встрече с лидерами России и ОАЭ. Экзамен по арабскому станет шестым иностранным языком по выбору на ЕГЭ, добавил министр. В действующий перечень ЕГЭ входят английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минпросвещения с просьбой уточнить, в каком конкретно учебном году школьники смогут сдать ЕГЭ по арабскому языку и в каких классах обучения планируется его преподавать.
В Рособрнадзоре, ответственном за проведение ЕГЭ, разрабатывать контрольные измерительные материалы (КИМ) по арабскому языку еще не начинали, уточнил представитель пресс-службы ведомства. По его словам, требования к изучению арабского языка отсутствуют в актуальных документах Федеральных государственных стандартов (ФГОС) и Федеральной образовательной программы (ФОП).
При этом Роспотребнадзор готов «оперативно» приступить к разработке КИМ для ЕГЭ по арабскому языку, уточнил собеседник «Ведомостей». Для этого Минпросвещения необходимо принять изменения во ФГОС и ФОП. «На разработку и апробацию контрольных измерительных материалов, как правило, уходит не менее двух лет», – добавил он.
В случае введения ЕГЭ по арабскому языку школьники смогут сдавать такой экзамен для поступления на программы истории, религиоведения, исламоведения, филологии, востоковедения и международных отношений, рассказал директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов. При этом преподавание арабского языка в российских школах находится «в зачаточном состоянии», продолжает он. Всего в России преподают арабский язык в качестве дополнительного предмета «не более 40–50 школ», предположил эксперт.
Изучение арабских языков в российских вузах проходит уже около века, говорит Маслов. При этом «не так много университетов» располагают высококвалифицированными преподавателями по этому языку, уточнил он. Переобучение выпускников профильных вузов для преподавания арабского в школах также может занять 1,5–2 года в рамках дополнительного профобразования, добавил он.
Сотрудничество России и ОАЭ в сфере образования
Путин и Аль Нахайян 21 октября приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования при подмосковной Гимназии им. Е. М. Примакова. В задачах нового центра – разработка программ и курсов для изучения арабского языка обучающихся из всех регионов России, а также проведение олимпиад и выездных стажировок для учеников и преподавателей. Всего между арабскими и российскими высшими учебными заведениями и колледжами заключено 75 соглашений, сказал Кравцов. В 2021 г. в Абу-Даби был открыт филиал Гимназии им. Е. М. Примакова. По словам Кравцова, в филиале учится более 350 школьников из 23 стран мира, из них 7% – коренные эмиратцы. «Школа очень современная, напоминает Московский Кремль», – добавил министр.
Для введения нового языка в перечень ЕГЭ Рособрнадзору необходимо работать с организациями стран, в которых язык является государственным, рассказал научный руководитель центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов. Например, при разработке материалов ЕГЭ по английскому языку служба взаимодействовала с английскими и американскими советами по образованию и культурными центрами, которые работали в России, но под юрисдикцией иностранного правительства. Работа над КИМ по английскому, французскому и немецкому языкам велась по 3–5 лет, добавил эксперт.
Интерес к восточным языкам со стороны россиян возрос в 2021–2023 гг., писали «Ведомости». По сравнению с 2020 г. спрос на репетиторов по арабскому вырос на 32%, следует из данных одного из крупных маркетплейсов услуг – «Профи». Абсолютные цифры компания тогда не раскрывала. В 2022 г. по сравнению с 2021 г. прирост составил 46%, спрос также увеличился в первом полугодии 2023 г. на 50% по сравнению с этим же периодом 2022 г.
Президент ОАЭ Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом вечером 20 октября.