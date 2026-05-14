За январь – апрель 2026 года из аварийных домов переселили более 30 000 человек

За январь – апрель 2026 г. из аварийного и непригодного для проживания жилья переселили около 31 500 человек, что на почти 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда новое жилье получили почти 27 000 человек. Такие данные Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опубликовало в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), обратили внимание «Ведомости». Всего с начала действия программы к апрелю 2026 г. из аварийного жилья переселили 958 000 человек.