За январь – апрель 2026 года из аварийных домов переселили более 30 000 человек

За январь – апрель 2026 года из аварийных домов переселили более 30 000 человекЭто почти в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года
За январь – апрель 2026 г. из аварийного и непригодного для проживания жилья переселили около 31 500 человек, что на почти 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда новое жилье получили почти 27 000 человек. Такие данные Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опубликовало в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), обратили внимание «Ведомости». Всего с начала действия программы к апрелю 2026 г. из аварийного жилья переселили 958 000 человек.
Переселение людей из аварийных домов ведется по поручению президента Владимира Путина. С 2019 г. людей из аварийного жилья в России расселяли в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». С 2025 г. эта программа продолжается по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По данным Минстроя, опубликованным в ЕМИСС, общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда в прошлом году сократилась на 16% до почти 2,7 млн кв. м по сравнению с 2024 г.
Непригодным для проживания может быть признано помещение, опасное для жизни и здоровья жильцов, которое находится в аварийном здании. Помимо этого, оно может находиться в здании, получившем повреждения в результате взрывов, пожаров, аварий, просадки грунтов, землетрясений, когда восстановление невозможно по техническим или экономическим причинам. В 2024 г. правительство ужесточило критерии признания аварийными многоквартирных домов. Основанием считается не состояние отдельных несущих конструкций, а всего дома в целом.
С 2022 г. реализуется новый формат комплексного развития территорий (КРТ), говорит управляющий партнер юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев. Вокруг аварийных и «ветхих» домов формируются участки, которые позволяют обновлять уже застроенные территорий. Экономика таких проектов позволяет массово осваивать не только непригодное, но и так называемое «предаварийное» жилье, говорит он. По словам Кучембаева, он проводил исследование, согласно которому некоторые регионы стали включать в КРТ дома до 1990 г. застройки, а также со степенью износа до 40%. КРТ позволяет обновлять жилой фонд с запасом, заключил он.
Зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ и советник адвокатского бюро «БВМП» Сусана Киракосян считает, что одним из сдерживающих факторов расселения аварийного жилья является дефицит доступного жилья в регионах, который существует наравне с высокими темпами признания домов непригодными для проживания. В условиях, когда новое жилье строится медленно, а альтернативных механизмов быстрого обеспечения граждан квартирами не предусмотрено, проблема только усугубляется, говорит она.
Регионы-лидеры по переселению
На рынке также наблюдается большой объем нереализованных квадратных метров в уже сданных новостройках, отметила Киракосян. Эксперт считает, что государство могло бы выкупать такие помещения или целые многоквартирные дома – как для переселения граждан из аварийного жилья, так и для формирования фонда арендного жилья по договорам некоммерческого найма. Такой подход может оказаться не только оперативнее, но и дешевле нового строительства, учитывая рост стоимости стройматериалов и рабочей силы, заключила Киракосян.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой с просьбой оценить темпы переселения людей из непригодного жилья.