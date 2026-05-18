Майские праздники снизили уровень тревоги среди россиян

Майские праздники снизили уровень тревоги среди россиянЭксперты отмечают, что на этом сказывается и хорошая погода
Впервые с 29 марта после последовательного роста уровня тревоги среди россиян фонд «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировал ее снижение на 3 п. п. – с 53 до 50%. Уровень спокойствия, также снижающийся в течение месяца, вырос на 3 п. п. до 43%. Данные опроса среди 1500 респондентов приводятся за 1–3 мая.
ФОМ регулярно замеряет тревожные и спокойные настроения, и этот вопрос – хороший работающий «градусник», реагирующий на изменения социальной атмосферы, говорит управляющий директор проектов ФОМа Лариса Паутова. «Да, есть колебания тревожности, внимательно наблюдаем», – добавила она. Параллельно с этим ФОМ ведет просветительскую деятельность о важности заботы о себе, заботы о других в сложное время, в том числе о сотрудниках, сказала она «Ведомостям».
Каждое исследование имеет ошибку и погрешность, в данном случае статистическая погрешность не превышает 3,6%, обращает внимание директор по политическим исследованиям АЦ ВЦИОМ Михаил Мамонов. Поэтому говорить о стабилизации настроения пока преждевременно, указывает он. «В обществе постепенно формируется адаптация. Условия бывают разные, и обществу нужно время на то, чтобы переварить случившееся и понять, как к этому относиться. И вот такая стабильность – а учитывая небольшие колебания, мы можем говорить о стабильности – это как раз и является проявлением адаптации», – сказал он «Ведомостям».
В предыдущие недели социологи наблюдали эскалацию тревоги и уменьшение ощущения спокойствия. Например, 29 марта о тревожном настроении среди знакомых заявляли 40%, о спокойствии – 51%.
Пока действительно не стоит абсолютизировать микродинамику начала мая, ведь прежние факторы еще в силе, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Вопрос в том, появится ли что-то на другой чаше весов», – отметил он.
Социологи зафиксировали колебания, близкие к пределам погрешности, соглашается с Мамоновым политолог Константин Калачев. По его мнению, причины в том, что «люди хотят возвращения нормальности, а их убеждают, что как прежде не будет». Некоторое улучшение может быть связано с майскими праздниками и хорошей погодой, пояснил Калачев. «Ожидание лета всегда сопровождается ростом социального самочувствия», – резюмировал политолог.
Граждан за исследуемый период больше всего в информационном пространстве интересовали обстрелы российских территорий (18%). Впервые за долгое время первенство уступила тема спецоперации в целом – ею интересовались 16% россиян.
Период пессимизма наблюдается уже больше полугода, отмечает социолог Денис Волков. Он связан в том числе с не реализовавшимися надеждами на окончание конфликта, которые связывали с Трампом, говорит эксперт. Также беспокоят рост стоимости жизни и другие факторы. Но, предполагает Волков, «майские праздники, лето, дачный сезон переломят этот тренд».