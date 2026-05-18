По сравнению со старшим поколением молодежь меньше доверяет Красному Кресту

В ходе глобального исследования также выяснилось, что уровень доверия к Красному Кресту не зависит от пола опрошенных, но он выше у тех, кто лично взаимодействовал с национальными обществами организации. Впервые показатель измерили в 2025 г., отечественный опрос охватил граждан, получивших помощь от РКК, и тех, кто знает об организации, но не взаимодействовал с ней. В 2026 г. выборку планируется расширить, сообщил председатель РКК Павел Савчук.