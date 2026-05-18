По сравнению со старшим поколением молодежь меньше доверяет Красному Кресту

По сравнению со старшим поколением молодежь меньше доверяет Красному КрестуЗумеры не считают крупные организации надежными, объясняют эксперты
Молодые люди до 30 лет доверяют национальным обществам Красного Креста и Красного Полумесяца меньше, чем представители старших поколений, следует из результатов глобального индекса доверия к движению. Их на пресс-конференции Российского Красного Креста (РКК) озвучил глава регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Белоруссии Франк Морхауэр. Российский показатель доверия к организации составил 7,7 балла из 10, а средний по семи основным странам – участницам исследования – 8,15.
В ходе глобального исследования также выяснилось, что уровень доверия к Красному Кресту не зависит от пола опрошенных, но он выше у тех, кто лично взаимодействовал с национальными обществами организации. Впервые показатель измерили в 2025 г., отечественный опрос охватил граждан, получивших помощь от РКК, и тех, кто знает об организации, но не взаимодействовал с ней. В 2026 г. выборку планируется расширить, сообщил председатель РКК Павел Савчук.
Невысокий уровень доверия к Красному Кресту среди молодежи может объясняться тем, что в общественном сознании движение ассоциируется в первую очередь со взрослыми людьми, предположил Морхауэр. Для решения этой проблемы РКК внедряет новые, в том числе цифровые, площадки формирования сообщества единомышленников организации. В апреле 2026 г. движение запустило платформу волонтерского фандрайзинга – привлечения финансов для благотворительных проектов, а еще в 2023 г. создало молодежный совет. Он может стать действенным инструментом для вовлечения младшего поколения в работу организации, считает Морхауэр.
Уже сейчас больше половины волонтеров РКК – люди до 30 лет, подчеркнул Савчук. При этом он уточнил, что организации нужно стремиться быть «более современной, понятной и доступной для молодежи». В 2027 г. РКК планирует запустить обновленную систему членства с единым форматом взноса – одним «добрым рублем» в день.
Доверие не существует в вакууме, оно возникает как следствие опыта взаимодействия с некоммерческими организациями (НКО) и информированности об их деятельности, сказала директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. Многолетняя история РКК, возможно, лучше знакома именно людям старшего поколения, а значит, и доверять ему они будут больше, чем молодежь, которая об организации слышала не так часто, отметила эксперт.
Социолог Денис Волков предположил, что снижение доверия к Красному Кресту среди молодежи в РФ может объясняться международным статусом движения. На фоне общего конфликта с Западом положительное отношение к себе таким организациям сегодня приобрести труднее, считает он. Волков также подчеркнул, что старшие поколения, скорее всего, лучше осведомлены о гуманитарном характере организации.
Как считали
Клинический психолог платформы Alter Борис Никифоров считает, что разрыв в доверии к Красному Кресту между представителями разных возрастных групп связан с разной культурой потребления информации. Старшее поколение выросло в вертикальной парадигме доверия к крупным организациям, а молодежь формирует его через горизонтальные связи. Для них важнее рекомендации людей, которых они воспринимают как равных, например блогеров, объяснил он.
Мерсиянова полагает, что для построения доверия наиболее эффективно взаимодействие в офлайн-формате. Она уточнила, что молодые россияне чаще всего узнают об НКО не из интернета (32%), а от других людей (63%) – это следует из данных всероссийского опроса в рамках мониторинга состояния гражданского общества НИУ ВШЭ. Интернет-платформы важны, но, чтобы люди начали активно посещать онлайн-ресурсы НКО, уже необходим определенный уровень доверия и узнаваемости, заключила Мерсиянова.