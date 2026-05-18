RTSI1 134,62-0,92%RGBI119,53+0,1%CNY Бирж.10,711-0,53%IMOEX2 633,84-0,94%RGBITR783,87+0,19%
Главная / Общество /

По сравнению со старшим поколением молодежь меньше доверяет Красному Кресту

Зумеры не считают крупные организации надежными, объясняют эксперты
Виктория Ларченко
Молодые люди до 30 лет доверяют национальным обществам Красного Креста и Красного Полумесяца меньше, чем представители старших поколений, следует из результатов глобального индекса доверия к движению. Их на пресс-конференции Российского Красного Креста (РКК) озвучил глава регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Белоруссии Франк Морхауэр. Российский показатель доверия к организации составил 7,7 балла из 10, а средний по семи основным странам – участницам исследования – 8,15.

В ходе глобального исследования также выяснилось, что уровень доверия к Красному Кресту не зависит от пола опрошенных, но он выше у тех, кто лично взаимодействовал с национальными обществами организации. Впервые показатель измерили в 2025 г., отечественный опрос охватил граждан, получивших помощь от РКК, и тех, кто знает об организации, но не взаимодействовал с ней. В 2026 г. выборку планируется расширить, сообщил председатель РКК Павел Савчук.

Невысокий уровень доверия к Красному Кресту среди молодежи может объясняться тем, что в общественном сознании движение ассоциируется в первую очередь со взрослыми людьми, предположил Морхауэр. Для решения этой проблемы РКК внедряет новые, в том числе цифровые, площадки формирования сообщества единомышленников организации. В апреле 2026 г. движение запустило платформу волонтерского фандрайзинга – привлечения финансов для благотворительных проектов, а еще в 2023 г. создало молодежный совет. Он может стать действенным инструментом для вовлечения младшего поколения в работу организации, считает Морхауэр.

Уже сейчас больше половины волонтеров РКК – люди до 30 лет, подчеркнул Савчук. При этом он уточнил, что организации нужно стремиться быть «более современной, понятной и доступной для молодежи». В 2027 г. РКК планирует запустить обновленную систему членства с единым форматом взноса – одним «добрым рублем» в день.

Доверие не существует в вакууме, оно возникает как следствие опыта взаимодействия с некоммерческими организациями (НКО) и информированности об их деятельности, сказала директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. Многолетняя история РКК, возможно, лучше знакома именно людям старшего поколения, а значит, и доверять ему они будут больше, чем молодежь, которая об организации слышала не так часто, отметила эксперт.

Социолог Денис Волков предположил, что снижение доверия к Красному Кресту среди молодежи в РФ может объясняться международным статусом движения. На фоне общего конфликта с Западом положительное отношение к себе таким организациям сегодня приобрести труднее, считает он. Волков также подчеркнул, что старшие поколения, скорее всего, лучше осведомлены о гуманитарном характере организации.

Как считали

Индекс доверия измерялся в Аргентине, Замбии, Зимбабве, Монголии, на Тувалу, Филиппинах и в Эквадоре, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Проводилось стандартизированное обследование домохозяйств, включавшее как количественные, так и качественные вопросы. Ответы ранжировались по шкале от 1 до 10, где 10 – наиболее высокий уровень доверия. Ответы «не знаю» исключались из исследования и не влияли на итоговые результаты. РКК адаптировал методологию и провел собственное схожее исследование, уточнил представитель организации.

Клинический психолог платформы Alter Борис Никифоров считает, что разрыв в доверии к Красному Кресту между представителями разных возрастных групп связан с разной культурой потребления информации. Старшее поколение выросло в вертикальной парадигме доверия к крупным организациям, а молодежь формирует его через горизонтальные связи. Для них важнее рекомендации людей, которых они воспринимают как равных, например блогеров, объяснил он.

Мерсиянова полагает, что для построения доверия наиболее эффективно взаимодействие в офлайн-формате. Она уточнила, что молодые россияне чаще всего узнают об НКО не из интернета (32%), а от других людей (63%) – это следует из данных всероссийского опроса в рамках мониторинга состояния гражданского общества НИУ ВШЭ. Интернет-платформы важны, но, чтобы люди начали активно посещать онлайн-ресурсы НКО, уже необходим определенный уровень доверия и узнаваемости, заключила Мерсиянова.

