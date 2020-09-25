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В России запретили запирать двери кинотеатров во время сеанса

Ведомости

В России введут новые правила противопожарного режима, согласно которым запрещается закрывать двери на ключ в культурно-просветительских и зрелищных учреждениях на время мероприятий. В частности, речь идет о киносеансах в кинотеатрах. Правила вступят в силу с 1 января 2021 года, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«В период проведения мероприятия (в культурно-просветительских и зрелищных учреждениях) запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

Этим же постановлением правительство запретило размещение детских кружков в подвалах и цокольных этажах зданий, а также введены ограничения по размещению таких объектов в мансардах. Также по новым правилам помещения для отдыха или оздоровления детей нельзя размещать на мансарде здания, если оно не имеет определенную степень огнестойкости.

Ранее по теме: Правительство запретило устраивать детские кружки в подвалах зданий

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных