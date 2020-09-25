В России запретили запирать двери кинотеатров во время сеанса
В России введут новые правила противопожарного режима, согласно которым запрещается закрывать двери на ключ в культурно-просветительских и зрелищных учреждениях на время мероприятий. В частности, речь идет о киносеансах в кинотеатрах. Правила вступят в силу с 1 января 2021 года, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«В период проведения мероприятия (в культурно-просветительских и зрелищных учреждениях) запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа.
Этим же постановлением правительство запретило размещение детских кружков в подвалах и цокольных этажах зданий, а также введены ограничения по размещению таких объектов в мансардах. Также по новым правилам помещения для отдыха или оздоровления детей нельзя размещать на мансарде здания, если оно не имеет определенную степень огнестойкости.