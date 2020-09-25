В России запретили запирать двери кинотеатров во время сеанса

Этим же постановлением правительство запретило размещение детских кружков в подвалах и цокольных этажах зданий, а также введены ограничения по размещению таких объектов в мансардах. Также по новым правилам помещения для отдыха или оздоровления детей нельзя размещать на мансарде здания, если оно не имеет определенную степень огнестойкости.