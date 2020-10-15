Ефремов исповедался в храме СИЗО
Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима, посетил храм в СИЗО, где исповедался и причастился, сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.
«В канун праздника Покрова я был в храме СИЗО на литургии, исповедался и причастился», — цитирует Мельников Ефремова. По словам правозащитника, Ефремов раскаялся в содеянном и ждет апелляции. Актер не жалуется на условия содержания и регулярно ходит на прогулки.
Ранее Ефремов заявил о необходимости создания российского тюремного театра.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня этого года. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице 9 июня. Решением Пресненского суда Ефремов получил 8 лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб.