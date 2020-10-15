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Ефремов исповедался в храме СИЗО

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Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима, посетил храм в СИЗО, где исповедался и причастился, сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

«В канун праздника Покрова я был в храме СИЗО на литургии, исповедался и причастился», — цитирует Мельников Ефремова. По словам правозащитника, Ефремов раскаялся в содеянном и ждет апелляции. Актер не жалуется на условия содержания и регулярно ходит на прогулки. 

Ранее Ефремов заявил о необходимости создания российского тюремного театра.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня этого года. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице 9 июня. Решением Пресненского суда Ефремов получил 8 лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб.

Ранее по теме: Сестра Ефремова рассказала о его состоянии и жизни в изоляторе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных