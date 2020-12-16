Госдума приняла закон о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам с системой «свободный поток» (free flow), следует из данных электронной системы нижней палаты парламента.
Так, депутаты одобрили изменения в КоАП, по которым неоплата проезда по платным дорогам системы «свободного потока» влечет для владельца легковой машины или ее водителя штраф в 1500 руб., а грузовиков и автобусов — 5000 руб.
«[Новая] статья 12.21.4 [КоАП] предусматривает ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения, платным участкам такой автомобильной дороги», — говорится в пояснительной записке к документу.
Система «свободный поток» предусматривает безбарьерное движение по платным трассам, то есть без пунктов оплаты проезда, оплата осуществляется постфактум. Этот принцип планируется внедрить на строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области (ЦКАД).
Система free flow уже используется на платных дорогах в США, Австрии, Италии, Швейцарии и других странах. Штрафы за неоплаченный проезд там достигают 300 евро.