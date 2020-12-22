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Курляндского похоронят на Востряковском кладбище в Москве

Ведомости

Создателя мультсериала «Ну, погоди!», сценариста и писателя Александра Курляндского похоронят 23 декабря на Востряковском кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на племянника писателя.

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«Похоронят на Востряковском кладбище рядом с родителями», — цитирует агентство собеседника.

Прощание пройдет в Центральном доме работников искусств в тот же день.

Александр Курляндский скончался 21 декабря в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Он известен как один из создателей мультсериала «Ну, погоди!», а также является сценаристом более трех десятков проектов, включая «Новые приключения попугая Кеши», «Баба Яга против!» и «Веселая карусель №1». Кроме того, Курляндский был автором юмористических рассказов. Пять из них вошли в детский киножурнал «Ералаш». За свою работу в 2007 г. он получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Писатель также является лауреатом Государственной премии СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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