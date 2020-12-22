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В Минздраве оценили необходимость вакцинации переболевших коронавирусом

Ведомости

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди не подлежат вакцинации от COVID-19, заявила журналистам директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина. 

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«Наличие в крови антител иммуноглобулина класса G к коронавирусу свидетельствует о перенесенном заболевании COVID-19. Пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, в настоящий момент не вакцинируются», — сказала Драпкина.

В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» началась во всех регионах России. Приоритетной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, имеющие хронические заболевания.

Ранее по теме: В Минздраве заявили о необходимости носить маску после вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных