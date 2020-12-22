В Минздраве оценили необходимость вакцинации переболевших коронавирусом
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди не подлежат вакцинации от COVID-19, заявила журналистам директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина.
«Наличие в крови антител иммуноглобулина класса G к коронавирусу свидетельствует о перенесенном заболевании COVID-19. Пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, в настоящий момент не вакцинируются», — сказала Драпкина.
В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» началась во всех регионах России. Приоритетной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, имеющие хронические заболевания.