В Минздраве оценили необходимость вакцинации переболевших коронавирусом

В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» началась во всех регионах России. Приоритетной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, имеющие хронические заболевания.