Актриса Ирина Муравьева заразилась коронавирусом
Народная артистка России Ирина Муравьева заразилась коронавирусом, сообщила агентству ТАСС директор Малого театра, где выступает актриса, Тамара Михайлова.
«Она заболела на прошлой неделе. Находится не в больнице, на домашнем лечении», — сказала она, отметив, что болезнь 71-летней артистки протекает не в тяжелой форме.
Михайлова добавила, что Муравьеву, вероятно, выпишут после новогодних праздников. В связи с болезнью актрисы Малый театр заменил спектакль «Всегда зовите Долли!» с ее участием, запланированный на 29 декабря, постановкой «Вишневый сад».
Ирина Муравьева была удостоена звания народной артистки России в 1994 г. За свою карьеру она сыграла более чем в 70 фильмах, в том числе в удостоенной «Оскара» картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Среди других известных работ актрисы — «Самая обаятельная и привлекательная» и «Карнавал». С 1994 г. звезда советского кино выступает на сцене Малого театра в Москве.