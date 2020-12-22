Актриса Ирина Муравьева заразилась коронавирусом

Ирина Муравьева была удостоена звания народной артистки России в 1994 г. За свою карьеру она сыграла более чем в 70 фильмах, в том числе в удостоенной «Оскара» картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Среди других известных работ актрисы — «Самая обаятельная и привлекательная» и «Карнавал». С 1994 г. звезда советского кино выступает на сцене Малого театра в Москве.