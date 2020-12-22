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Актриса Ирина Муравьева заразилась коронавирусом

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Народная артистка России Ирина Муравьева заразилась коронавирусом, сообщила агентству ТАСС директор Малого театра, где выступает актриса, Тамара Михайлова. 

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«Она заболела на прошлой неделе. Находится не в больнице, на домашнем лечении», — сказала она, отметив, что болезнь 71-летней артистки протекает не в тяжелой форме. 

Михайлова добавила, что Муравьеву, вероятно, выпишут после новогодних праздников. В связи с болезнью актрисы Малый театр заменил спектакль «Всегда зовите Долли!» с ее участием, запланированный на 29 декабря, постановкой «Вишневый сад».

Ирина Муравьева была удостоена звания народной артистки России в 1994 г. За свою карьеру она сыграла более чем в 70 фильмах, в том числе в удостоенной «Оскара» картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Среди других известных работ актрисы — «Самая обаятельная и привлекательная» и «Карнавал». С 1994 г. звезда советского кино выступает на сцене Малого театра в Москве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных