В России изменились правила разведения костров на дачах
В России с 1 января начали действовать новые правила противопожарного режима, согласно которым разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках не запрещается при соблюдении необходимых мер пожарной безопасности.
С 1 января вступило в силу постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ». В нем было исключено более 80 положений. Таким образом, осталось 428 из 515 обязательных правил, передает «РИА Новости».
Согласно документу, правила не запрещают курить на балконах, а предупреждают об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Действия, повлекшие пожар и повреждение имущества, наказываются штрафом, который для физлиц составляет от 4000 до 5000 руб.
Кроме того, новые правила предусматривают запрет на закрытие дверей на ключ в культурно-просветительских и зрелищных учреждениях на время мероприятий.