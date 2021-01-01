В России изменились правила разведения костров на дачах

Согласно документу, правила не запрещают курить на балконах, а предупреждают об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Действия, повлекшие пожар и повреждение имущества, наказываются штрафом, который для физлиц составляет от 4000 до 5000 руб.