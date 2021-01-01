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В России изменились правила разведения костров на дачах

Ведомости

В России с 1 января начали действовать новые правила противопожарного режима, согласно которым разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках не запрещается при соблюдении необходимых мер пожарной безопасности.

С 1 января вступило в силу постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ». В нем было исключено более 80 положений. Таким образом, осталось 428 из 515 обязательных правил, передает «РИА Новости».

Согласно документу, правила не запрещают курить на балконах, а предупреждают об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Действия, повлекшие пожар и повреждение имущества, наказываются штрафом, который для физлиц составляет от 4000 до 5000 руб.

Кроме того, новые правила предусматривают запрет на закрытие дверей на ключ в культурно-просветительских и зрелищных учреждениях на время мероприятий.

Ранее по теме: МЧС опровергло информацию о запрете курить на балконах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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