Вакцина от коронавируса Центра им. Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте

По данным оперативного штаба на 17 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 23 586 человек, скончался 451 заболевший. За весь период в России выявили более 3,5 млн случаев заражения, из них почти 3 млн пациентов выздоровели, более 65 000 — скончались от вируса.