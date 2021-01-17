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Вакцина от коронавируса Центра им. Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте

Ведомости

Вакцина от коронавируса, которую разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, может поступить в гражданский оборот в марте, заявил директор по развитию центра Константин Чернов в эфире телеканала «Россия 1».

«Нашу (вакцину) ждать в гражданский оборот, наверное, в районе марта, потому что есть свои процедуры регуляторные, которые придется нам пройти», — рассказал он.

Чернов добавил, что центр должен получить подтверждение качества вакцины. По его словам, разработчики препарата ожидают, что он сможет предоставить комплексную защиту организма, однако точные данные по эффективности будут опубликованы после завершения испытаний.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Центр им. Чумакова может получить регистрационное удостоверение на свою вакцину от коронавируса в ближайшие дни.

«Спутник V» Центра им. Гамалеи в августе стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор». В начале января Минздрав утверждал, что «Спутником V» от коронавируса вакцинировались уже 800 000 человек.

По данным оперативного штаба на 17 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 23 586 человек, скончался 451 заболевший. За весь период в России выявили более 3,5 млн случаев заражения, из них почти 3 млн пациентов выздоровели, более 65 000 — скончались от вируса.

Ранее по теме: Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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