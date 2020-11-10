Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Ранее директор центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что массовый выпуск вакцины от коронавируса может начаться в феврале 2021 года. Сейчас завершается второй этап клинических испытаний препарата, финальные результаты исследований будут известны в декабре этого года, отметил Ишмухаметов.