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Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

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Третья российская вакцина от коронавируса, созданная в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова, скоро будет зарегистрирована. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета глав государств-членов ШОС. Трансляция заседания организована телеканалом «Россия 24».

«Две (вакцины от коронавируса. — прим. ред.) зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья вакцина», — сказал Путин.

Ранее директор центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что массовый выпуск вакцины от коронавируса может начаться в феврале 2021 года. Сейчас завершается второй этап клинических испытаний препарата, финальные результаты исследований будут известны в декабре этого года, отметил Ишмухаметов. 

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». В ноябре-декабре 2020 года должны начаться пострегистрационные испытания вакцины.

Ранее по теме: Массовый выпуск третьей вакцины от коронавируса может начаться в феврале

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных