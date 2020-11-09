Массовый выпуск третьей вакцины от коронавируса может начаться в феврале

Ишмухаметов отметил, что доклинические испытания вакцины подтвердили, что она «не содержит потенциально опасных консервантов, легка и безопасна в применении, эффективна и вызывает стойкий иммунный ответ против инфекционного заболевания COVID-19». Сейчас препарат находится на этапе завершения второй фазы клинических испытаний. По его словам, финальные результаты исследований станут известны ко второй половине декабря этого года.