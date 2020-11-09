Массовый выпуск третьей вакцины от коронавируса может начаться в феврале
Массовый выпуск третьей российской вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова может начаться в феврале следующего года, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
«Вероятнее всего, в массовый выпуск наша вакцина пойдет в феврале 2021 года», — заявил он.
Ишмухаметов отметил, что доклинические испытания вакцины подтвердили, что она «не содержит потенциально опасных консервантов, легка и безопасна в применении, эффективна и вызывает стойкий иммунный ответ против инфекционного заболевания COVID-19». Сейчас препарат находится на этапе завершения второй фазы клинических испытаний. По его словам, финальные результаты исследований станут известны ко второй половине декабря этого года.
Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса — «Спутник V» — была разработана российским центром им. Гамалеи. Ее производство стартовало 15 августа, сейчас она проходит фазу пострегистрационных испытаний. 27 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале производства этого препарата.
Также 14 октября регистрацию получила вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Ее массовое производство запланировано на следующий год.
Ситуация с коронавирусом в России постепенно ухудшается с середины августа. Осенью прирост заболеваемости превысил показатели весны. По данным оперштаба, за последние сутки в России был установлен антирекорд по числу выявленных случаев заболевания — 21 798. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1 796 132 человека. Из них 30 793 умерли. Количество активных случаев заболевания к 9 ноября составляет 430 198.