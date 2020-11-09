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Массовый выпуск третьей вакцины от коронавируса может начаться в феврале

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Массовый выпуск третьей российской вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова может начаться в феврале следующего года, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Вероятнее всего, в массовый выпуск наша вакцина пойдет в феврале 2021 года», — заявил он.

Ишмухаметов отметил, что доклинические испытания вакцины подтвердили, что она «не содержит потенциально опасных консервантов, легка и безопасна в применении, эффективна и вызывает стойкий иммунный ответ против инфекционного заболевания COVID-19». Сейчас препарат находится на этапе завершения второй фазы клинических испытаний. По его словам, финальные результаты исследований станут известны ко второй половине декабря этого года.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса — «Спутник V» — была разработана российским центром им. Гамалеи. Ее производство стартовало 15 августа, сейчас она проходит фазу пострегистрационных испытаний. 27 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале производства этого препарата. 

Также 14 октября регистрацию получила вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Ее массовое производство запланировано на следующий год.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно ухудшается с середины августа. Осенью прирост заболеваемости превысил показатели весны. По данным оперштаба, за последние сутки в России был установлен антирекорд по числу выявленных случаев заболевания — 21 798. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1 796 132 человека. Из них 30 793 умерли. Количество активных случаев заболевания к 9 ноября составляет 430 198.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных