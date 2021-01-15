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Попова анонсировала регистрацию третьей вакцины от COVID-19 в ближайшие дни

Ведомости

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН может получить регистрационное удостоверение на свою вакцину от коронавируса в ближайшие дни, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

«Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны», — сказала Попова на Гайдаровском форуме. Россия является единственной страной в мире, которая имеет три эффективные вакцины против коронавируса, созданные на разных платформах, отметила она. «Это невероятный успех, который мы все как-то стесняемся показать всему миру», — сказала она.

«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор». В начале января Минздрав утверждал, что »Спутником V» от коронавируса вакцинировались уже 800 тыс. человек. 

По данным оперативного штаба на 15 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 24 715 человек, скончались 555 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, более 64 тыс. — скончались от вируса.

Ранее по теме: Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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