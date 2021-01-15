Попова анонсировала регистрацию третьей вакцины от COVID-19 в ближайшие дни
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН может получить регистрационное удостоверение на свою вакцину от коронавируса в ближайшие дни, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
«Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны», — сказала Попова на Гайдаровском форуме. Россия является единственной страной в мире, которая имеет три эффективные вакцины против коронавируса, созданные на разных платформах, отметила она. «Это невероятный успех, который мы все как-то стесняемся показать всему миру», — сказала она.
«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор». В начале января Минздрав утверждал, что »Спутником V» от коронавируса вакцинировались уже 800 тыс. человек.
По данным оперативного штаба на 15 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 24 715 человек, скончались 555 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, более 64 тыс. — скончались от вируса.