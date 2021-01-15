Попова анонсировала регистрацию третьей вакцины от COVID-19 в ближайшие дни

«Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны», — сказала Попова на Гайдаровском форуме. Россия является единственной страной в мире, которая имеет три эффективные вакцины против коронавируса, созданные на разных платформах, отметила она. «Это невероятный успех, который мы все как-то стесняемся показать всему миру», — сказала она.