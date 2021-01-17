Алексей Навальный вернулся в Россию

Алексей Навальный вернулся в РоссиюРейс приземлился в московском аэропорту Шереметьево
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексей Навальный прибыл рейсом авиакомпании «Победа» в московский аэропорт Шереметьево, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.
«Сели в Шереметьево... Бортпроводница веселым голосом просит оставаться на местах и говорит, что это штатная ситуация», — написала она.
По информации агентства Deutsche Welle, в Берлине Навального доставили в аэропорт под охраной сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), его привезли непосредственно к трапу. Борт вылетел с опозданием в полчаса и должен был приземлиться во Внуково, однако незадолго до прибытия аэропорт закрыли для самолетов, на табло во Внуково появилась информация, что самолет прибудет в Шереметьево.
В декабре 2020 г. Алексей Навальный был объявлен в федеральный розыск в России. Тогда же Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе ФБК. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».
20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.
Накануне в минюсте Германии сообщили, что министерство направило ответ на четыре запроса России по инциденту с Навальным. Российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что России не были переданы какие-либо медицинские данные Навального, поскольку на это не согласился сам основатель ФБК.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что переданные Германией данные «ничего не содержали по сути задаваемых вопросов».