Захарова заявила о бессодержательности ответов Германии по Навальному
Ответы минюста Германии на правовые запросы России по делу об инциденте с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексеем Навальным не содержали информации по сути, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: "Конечно, мы получили ответы от германской стороны; проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов", — цитирует ее ТАСС.
Накануне в минюсте Германии сообщили, что министерство направило ответ на четыре запроса России по инциденту с Навальным. Российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что России не были переданы какие-либо медицинские данные Навального, поскольку на это не согласился сам основатель ФБК.
17 января Алексей Навальный вылетел из Берлина рейсом «Победа» и должен прибыть в аэропорт Внуково к 19:40. В декабре 2020 г. он был объявлен в федеральный розыск в России. Тогда же Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе ФБК. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».
20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.