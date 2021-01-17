Навального задержали в Шереметьево
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево, куда он прибыл рейсом из Берлина, сообщили в УФСИН России.
«17 января 2020 г. в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 г. находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — сообщается на сайте ведомства.
В УФСИН добавили, что Навальный будет находиться под стражей до определения судом меры пресечения.
Лайнер с Навальным на борту прибыл в Шереметьево ранее в воскресенье. Самолет вылетел с опозданием в полчаса и должен был приземлиться во Внуково, однако незадолго до прибытия аэропорт закрыли для самолетов, на табло во Внуково появилась информация, что самолет прибудет в Шереметьево.
В декабре 2020 г. Алексей Навальный был объявлен в федеральный розыск в России. Тогда же Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе ФБК. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».