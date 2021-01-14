Алексей Навальный объявлен в розыск

Алексей Навальный объявлен в розыскЕго могут арестовать сразу после прилета в Москву
Оппозиционный политик Алексей Навальный, который пообещал 17 января вернуться в Москву после лечения в Германии, объявлен в розыск, сообщило 14 января пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Это сделано 29 декабря 2020 г., когда он не явился по запросу ФСИН в московскую уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), поскольку находился в Берлине, сообщило пресс-бюро. После установления местонахождения Навального в России он может быть задержан до суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Дело о замене условного срока для Навального реальным по заявлению ФСИН зарегистрировано в Симоновском суде Москвы 11 января 2021 г.
Условный срок Навального по делу «Ив Роше» в 3,5 года закончился в 2018 г. Испытательный срок по этому делу длился до 30 декабря 2020 г. В случае замены условного срока реальным Навальному могут назначить до 3,5 года лишения свободы за вычетом времени, проведенного под домашним арестом.
СКР не обвиняет ФСБ
14 января Навальный опубликовал копию ответа ГВСУ Следственного комитета от 30 декабря 2020 г. его соратнику Владлену Лосю, не обнаружившего «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ». Копии заявлений Лося направили в ФСБ и по месту проведения проверки по факту госпитализации Навального 20 августа 2020 г. – следователям управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
Во ФСИН утверждают, что в течение 2020 г. Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока – в частности, минимум шесть раз не явился на регистрацию» в УИИ. Управление ФСИН по Москве учло факт, что с 22 августа Навальный лечился в немецкой клинике «Шарите», но отметило, что уже 23 сентября политик был выписан из клиники, а на уведомление о явке 23 октября не ответил. Лишь 23 ноября он уведомил ФСИН, что в берлинском Hotel Arabe «восстанавливает здоровье». Напомним: 20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, самолет посадили в Омске. Как утверждается в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и других СМИ, его пыталась отравить ФСБ.
Сама по себе ситуация, когда разыскиваемый открыто возвращается из-за границы, уникальна, говорит сотрудник правоохранительных органов. По его мнению, задержать такого человека можно и на борту, и на погранконтроле, и даже дома, все зависит от того, какой эффект ожидают правоохранители. Политик Дмитрий Гудков отмечает, что Навального прежде «не хотели превращать в Нельсона Манделу», поэтому до сих пор возможны разные сценарии действий властей. Первый и самый простой – это арест, второй – попытка не пустить Навального в Россию – к примеру, аннулированием паспорта, а третий сценарий – политик может приехать в Россию, но сразу его никто не будет трогать, рассуждает Гудков. Власти могут выбрать последний сценарий как самый вероятный, чтобы не вызывать лишнюю критику Запада накануне инаугурации президента США Джо Байдена 20 января, полагает он.
В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский