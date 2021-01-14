Алексей Навальный объявлен в розыск

Сама по себе ситуация, когда разыскиваемый открыто возвращается из-за границы, уникальна, говорит сотрудник правоохранительных органов. По его мнению, задержать такого человека можно и на борту, и на погранконтроле, и даже дома, все зависит от того, какой эффект ожидают правоохранители. Политик Дмитрий Гудков отмечает, что Навального прежде «не хотели превращать в Нельсона Манделу», поэтому до сих пор возможны разные сценарии действий властей. Первый и самый простой – это арест, второй – попытка не пустить Навального в Россию – к примеру, аннулированием паспорта, а третий сценарий – политик может приехать в Россию, но сразу его никто не будет трогать, рассуждает Гудков. Власти могут выбрать последний сценарий как самый вероятный, чтобы не вызывать лишнюю критику Запада накануне инаугурации президента США Джо Байдена 20 января, ­полагает он.