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Суд оставил в силе решение отправить Навального в колонию по делу «Ив Роше».

Ведомости

Мосгорсуд на выездном заседании оставил в силе решение о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, однако пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя арест в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из Бабушкинского суда.

«Постановление Симоновского Суда изменить и зачесть время под домашним арестом с 30 декабря 2014 по 18 февраля 2015. В остальной части оставить решение без изменений», — сказал судья. Таким образом, Навальный будет находиться в колонии до конца июля-начала августа 2023 г.

2 февраля суд по требованию ФСИН изменил Навальному, находящемуся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» с 18 января, условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), с подачи которой было начато дело, заявили, что тот более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления в августе 2020 г.

Сам Навальный это опроверг. Он заявил, что дважды в месяц отмечался в инспекции с 2014 г., когда ему был вынесен приговор по делу «Ив Роше», вплоть до своего предполагаемого отравления 20 августа 2020 г. и последующей транспортировки в Германию на лечение до 17 января 2021 г. По решению суда 2 года и 8 месяцев Навальный будет находиться в колонии общего режима. 

Кроме того, сегодня, 20 февраля, в Бабушкинском суде пройдет заседание по делу о клевете Навального на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Обвинение требует наложить на основателя ФБК штраф в 950 тыс. руб. за то, что тот назвал пенсионера, участвовавшего в ролике в поддержку поправок в Конституцию, «предателем» и «холуем». Защита Навального настаивает, что эти определения являются оценочными суждениями и не могут быть клеветой.

Ранее по теме: Суд отправил Навального в колонию почти на три года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных