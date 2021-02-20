Суд оставил в силе решение отправить Навального в колонию по делу «Ив Роше».

Сам Навальный это опроверг. Он заявил, что дважды в месяц отмечался в инспекции с 2014 г., когда ему был вынесен приговор по делу «Ив Роше», вплоть до своего предполагаемого отравления 20 августа 2020 г. и последующей транспортировки в Германию на лечение до 17 января 2021 г. По решению суда 2 года и 8 месяцев Навальный будет находиться в колонии общего режима.