Навального этапировали из «Матросской тишины»

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что дважды в месяц отмечался в инспекции с 2014 г., когда ему был вынесен приговор, вплоть до отравления и последующей транспортировки в Германию.