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Навального этапировали из «Матросской тишины»

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный этапирован из следственного изолятора (СИЗО) «Матросская тишина», где он находился с момента своего ареста 18 января этого года, сообщил его адвокат Вадим Кобзев на своей странице в Twitter.

«Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России», — говорится в сообщении. Куда именно этапировали Навального, Кобзев не уточнил.

Навальный был задержан 17 января этого года в аэропорту Шереметьево, когда вернулся из Германии после лечения. За границей он находился с 22 августа 2020 г. Туда его перевезли в состоянии комы после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». 18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину».

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что дважды в месяц отмечался в инспекции с 2014 г., когда ему был вынесен приговор, вплоть до отравления и последующей транспортировки в Германию.

Симоновский суд решил отправить Навального в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд на выездном заседании оставил в силе решение о замене условного срока на реальный, однако пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя время пребывания в СИЗО.

Ранее по теме: Суд оставил в силе решение отправить Навального в колонию по делу «Ив Роше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных