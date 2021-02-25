Навального этапировали из «Матросской тишины»
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный этапирован из следственного изолятора (СИЗО) «Матросская тишина», где он находился с момента своего ареста 18 января этого года, сообщил его адвокат Вадим Кобзев на своей странице в Twitter.
«Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России», — говорится в сообщении. Куда именно этапировали Навального, Кобзев не уточнил.
Навальный был задержан 17 января этого года в аэропорту Шереметьево, когда вернулся из Германии после лечения. За границей он находился с 22 августа 2020 г. Туда его перевезли в состоянии комы после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». 18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину».
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что дважды в месяц отмечался в инспекции с 2014 г., когда ему был вынесен приговор, вплоть до отравления и последующей транспортировки в Германию.
Симоновский суд решил отправить Навального в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд на выездном заседании оставил в силе решение о замене условного срока на реальный, однако пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя время пребывания в СИЗО.