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Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн

Ведомости

Число жертв коронавируса в мире достигло 2 500 770, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Данный показатель достиг 2 млн 15 января.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в США – 506 тыс., Бразилии – 249 тыс., Мексике – 182 тыс., Индии – 156 тыс. и Великобритании – 122 тыс.

Всего в мире выявлено 112 716 833 случая заражения коронавирусом, в том числе 28,3 млн в США, 11 млн – в Индии, 10,3 млн – в Бразилии, более 4,1 млн – в Великобритании и свыше 4,1 млн – в России.

По данным оперативного штаба на 25 февраля, в России за сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, 16 102 человека выздоровели, 446 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн заражений и свыше 84 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: В ВОЗ ожидают окончания пандемии коронавируса в начале 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных