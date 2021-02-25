Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн
Число жертв коронавируса в мире достигло 2 500 770, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Данный показатель достиг 2 млн 15 января.
Больше всего летальных исходов зафиксировано в США – 506 тыс., Бразилии – 249 тыс., Мексике – 182 тыс., Индии – 156 тыс. и Великобритании – 122 тыс.
Всего в мире выявлено 112 716 833 случая заражения коронавирусом, в том числе 28,3 млн в США, 11 млн – в Индии, 10,3 млн – в Бразилии, более 4,1 млн – в Великобритании и свыше 4,1 млн – в России.
По данным оперативного штаба на 25 февраля, в России за сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, 16 102 человека выздоровели, 446 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн заражений и свыше 84 тыс. летальных исходов.