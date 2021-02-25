В Турции начались токсикологические испытания вакцины «Спутник V»
В Турции начались токсикологические испытания российской вакцины «Спутник V», заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре.
«В Турции начались токсикологические испытания "Спутник V". У нас есть отдельная подготовка по нему. Также проводится работа по теме совместного производства российской вакцины», — цитирует ТАСС министра.
23 января Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с турецкой фармкомпанией по производству вакцины от коронавируса «Спутник V».
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.