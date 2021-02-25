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За сутки в мире выявили более 421 тыс. новых случаев коронавируса

Ведомости

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 421 тыс. Общее количество заражений достигло 112,2 млн, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Во всем мире по состоянию на 16:20 CET (18:20 мск) 25 февраля 2021 года в ВОЗ было зарегистрировано 112 209 815 подтвержденных случаев COVID-19, включая 2 490 776 смертей», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Университет Джонса Хопкинса сообщил о регистрации 2 500 770 смертей от COVID-19.

По данным оперативного штаба на 25 февраля, в России за сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, 16 102 человека выздоровели, 446 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн заражений и свыше 84 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных