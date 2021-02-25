За сутки в мире выявили более 421 тыс. новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба на 25 февраля, в России за сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, 16 102 человека выздоровели, 446 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн заражений и свыше 84 тыс. летальных исходов.