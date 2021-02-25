За сутки в мире выявили более 421 тыс. новых случаев коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 421 тыс. Общее количество заражений достигло 112,2 млн, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Во всем мире по состоянию на 16:20 CET (18:20 мск) 25 февраля 2021 года в ВОЗ было зарегистрировано 112 209 815 подтвержденных случаев COVID-19, включая 2 490 776 смертей», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Университет Джонса Хопкинса сообщил о регистрации 2 500 770 смертей от COVID-19.
По данным оперативного штаба на 25 февраля, в России за сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, 16 102 человека выздоровели, 446 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн заражений и свыше 84 тыс. летальных исходов.