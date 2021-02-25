Собянин допустил смягчение ограничений для людей старше 65 лет в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что надеется на скорый перевод обязательных ограничений для людей старше 65 лет в разряд рекомендательных.
«С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, сам ощущая, насколько он находится в зоне риска, принимал сам для себя эти решения», — цитирует «РИА Новости» Собянина. Он напомнил, что люди с хроническими заболеваниями и люди старшего поколения входят в группу риска по тяжести заболевания коронавирусом.
Ранее Собянин заявил, что ряд коронавирусных ограничений могут быть отменены в Москве в течение одного-двух месяцев в случае снижения числа госпитализированных.
По данным оперативного штаба на 25 февраля, в Москве за сутки выявили 1406 новых случаев коронавируса, 2092 человека выздоровели, 47 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 973 тыс. заражений и свыше 14 тыс. летальных исходов.