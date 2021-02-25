Собянин допустил смягчение ограничений для людей старше 65 лет в Москве

«С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, сам ощущая, насколько он находится в зоне риска, принимал сам для себя эти решения», — цитирует «РИА Новости» Собянина. Он напомнил, что люди с хроническими заболеваниями и люди старшего поколения входят в группу риска по тяжести заболевания коронавирусом.