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Собянин допустил смягчение ограничений для людей старше 65 лет в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что надеется на скорый перевод обязательных ограничений для людей старше 65 лет в разряд рекомендательных.

«С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, сам ощущая, насколько он находится в зоне риска, принимал сам для себя эти решения», — цитирует «РИА Новости» Собянина. Он напомнил, что люди с хроническими заболеваниями и люди старшего поколения входят в группу риска по тяжести заболевания коронавирусом.

Ранее Собянин заявил, что ряд коронавирусных ограничений могут быть отменены в Москве в течение одного-двух месяцев в случае снижения числа госпитализированных.

По данным оперативного штаба на 25 февраля, в Москве за сутки выявили 1406 новых случаев коронавируса, 2092 человека выздоровели, 47 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 973 тыс. заражений и свыше 14 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Собянин допустил смягчение ограничений в Москве в ближайший месяц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных