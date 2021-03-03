Путин призвал МВД «беспощадно бороться» с пьянством за рулем
Президент России Владимир Путин попросил полицейских сосредоточить усилия на «беспощадной борьбе» с пьянством за рулем. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МВД, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», — сказал Путин, отметив, что эти три «болевые точки» являются основными факторами смертности людей на дороге.
Президент подчеркнул, что во многом благодаря принятым мерам за последние семь лет на дорогах стало меньше аварий, последовательно сокращается смертность в результате ДТП — в прошлом году этот показатель снизился почти на 5%.
Ранее руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» и глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что смертность в ДТП в России снизилась в 2020 году на 5,4%. По его словам, это рекордно низкий показатель. Смертность в ДТП на региональных дорогах за год снизилась на 1,5%, на муниципальных – на 7,5%, на федеральных – на 11%.