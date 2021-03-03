Путин призвал МВД «беспощадно бороться» с пьянством за рулем

«Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», — сказал Путин, отметив, что эти три «болевые точки» являются основными факторами смертности людей на дороге.