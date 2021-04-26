Следствие попросило продлить арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову
Лефортовский районный суд 30 апреля рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Очередной срок ареста истекает 7 мая. 7 июля исполнится год, как Сафронов помещен в СИЗО «Лефортово».
В середине декабря «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности Вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.