Коллективный иммунитет к COVID-19 в России может быть доведен до 80% к ноябрю

«Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%. И такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 г., имея ввиду в том числе и необходимость проведения повторной вакцинации и вакцинации переболевших после того, как прошло шесть месяцев», – сказала Голикова.