Коллективный иммунитет к COVID-19 в России может быть доведен до 80% к ноябрю
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России на уровне не менее 80% должен быть достигнут к 1 ноября 2021 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%. И такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 г., имея ввиду в том числе и необходимость проведения повторной вакцинации и вакцинации переболевших после того, как прошло шесть месяцев», – сказала Голикова.
Ранее вице-премьер также сообщила, что вакцинированы первым компонентом 33,6 млн россиян, 22,6 млн из них получили оба компонента.
В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения. Ранее ученые заявляли, что для победы над пандемией нужно к осени этого года сформировать иммунитет у 60-70% жителей страны.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».