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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России может быть доведен до 80% к ноябрю

Ведомости

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России на уровне не менее 80% должен быть достигнут к 1 ноября 2021 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%. И такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 г., имея ввиду в том числе и необходимость проведения повторной вакцинации и вакцинации переболевших после того, как прошло шесть месяцев», – сказала Голикова.

Ранее вице-премьер также сообщила, что вакцинированы первым компонентом 33,6 млн россиян, 22,6 млн из них получили оба компонента.

В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения. Ранее ученые заявляли, что для победы над пандемией нужно к осени этого года сформировать иммунитет у 60-70% жителей страны.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: Мишустин поручил довести коллективный иммунитет к COVID-19 до 80-90%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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