Работодателям дали рекомендации по вакцинации сотрудников

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации и учета процента вакцинированных. Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. При этом главный санитарный врач Москвы обязал работодателей к 15 августа привить от коронавируса 60% сотрудников сфер торговли и услуг. 8 июля сообщалось, что прививку сделали более 3,2 млн москвичей, из них более 1,8 млн сделали прививки двумя компонентами вакцины.