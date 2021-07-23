Работодателям дали рекомендации по вакцинации сотрудников
Работодатель может перевести на удаленную работу сотрудников, которые имеют медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Это возможно, если трудовые обязанности могут выполняться дистанционно, следует из совместных рекомендаций Минтруда РФ и Роспотребнадзора.
«В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 ТК РФ», — приводит ТАСС выдержку из документа.
Работодателям также рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19 и привить 80% сотрудников в коллективе. Указывается, что работодателю следует отстранить работника без сохранения зарплаты при его отказе от вакцинации без уважительной причины — медотвода.
«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины», — говорится в рекомендациях. Кроме того, в них указано, что работодатель может предоставить сотруднику выходной день для прохождения вакцинации.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации и учета процента вакцинированных. Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. При этом главный санитарный врач Москвы обязал работодателей к 15 августа привить от коронавируса 60% сотрудников сфер торговли и услуг. 8 июля сообщалось, что прививку сделали более 3,2 млн москвичей, из них более 1,8 млн сделали прививки двумя компонентами вакцины.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».