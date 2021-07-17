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Мишустин поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок вакцинации

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации и учета процента вакцинированных, сообщается на сайте правительства.

«Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Ведомства должны доложить о результатах до 20 июля.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Ранее мэрия Москвы продлила до 22 июля срок, в течение которого работодатели должны предоставить данные о вакцинации сотрудников.

Ранее по теме: Работодателям Москвы продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных