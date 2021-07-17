Мишустин поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок вакцинации
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации и учета процента вакцинированных, сообщается на сайте правительства.
«Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Ведомства должны доложить о результатах до 20 июля.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».
Ранее мэрия Москвы продлила до 22 июля срок, в течение которого работодатели должны предоставить данные о вакцинации сотрудников.