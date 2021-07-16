Работодателям Москвы продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников

Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников некоторых отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. Первыми о таких мерах объявили власти Москвы и Московской области. В этих субъектах должны быть вакцинированы первым компонентом 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».