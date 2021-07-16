Работодателям Москвы продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников
Власти Москвы продлили до 22 июля срок, в течение которого работодатели должны предоставить данные о вакцинации сотрудников, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
«Работодатели, которые не представили сведения об исполнении постановления на портал mos.ru, обязаны сделать это до 22.07.21, дополнительно уведомив управление Роспотребнадзора по г. Москве», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что большинство работодателей представили необходимые сведения. Однако есть и те, кто не выполнил это требование. Таким организациям направлено официальное предостережение.
За месяц с момента введения в Москве обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда отраслей сделали прививку более 2 млн москвичей, что соответствует оценочному числу работников, подлежащих иммунизации. В городе созданы широкие возможности для получения вакцины от COVID-19, а мощности пунктов вакцинации свободны почти на 40%, отметили в Роспотребнадзоре.
Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников некоторых отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. Первыми о таких мерах объявили власти Москвы и Московской области. В этих субъектах должны быть вакцинированы первым компонентом 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».