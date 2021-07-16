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Работодателям Москвы продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников

Ведомости

Власти Москвы продлили до 22 июля срок, в течение которого работодатели должны предоставить данные о вакцинации сотрудников, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«Работодатели, которые не представили сведения об исполнении постановления на портал mos.ru, обязаны сделать это до 22.07.21, дополнительно уведомив управление Роспотребнадзора по г. Москве», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что большинство работодателей представили необходимые сведения. Однако есть и те, кто не выполнил это требование. Таким организациям направлено официальное предостережение.

За месяц с момента введения в Москве обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда отраслей сделали прививку более 2 млн москвичей, что соответствует оценочному числу работников, подлежащих иммунизации. В городе созданы широкие возможности для получения вакцины от COVID-19, а мощности пунктов вакцинации свободны почти на 40%, отметили в Роспотребнадзоре.

Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников некоторых отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. Первыми о таких мерах объявили власти Москвы и Московской области. В этих субъектах должны быть вакцинированы первым компонентом 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных