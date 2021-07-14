Около 70% московских врачей и учителей вакцинировались от коронавируса

Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. Первыми о таких мерах объявили власти Москвы и Московской области. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек.