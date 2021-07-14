Около 70% московских врачей и учителей вакцинировались от коронавируса
Прошли вакцинацию от коронавируса почти 70% врачей и учителей Москвы, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города – а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования; почти 70% работников московских медицинских организаций – больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения», – сказала Ракова. Кроме того, вакцинированы 76% сотрудников социальных учреждений и 83% госслужащих в сферах образования, здравоохранения и соцзащиты.
Заммэра напомнила, что до 15 июля должны быть вакцинированы первым компонентом 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа.
Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. Первыми о таких мерах объявили власти Москвы и Московской области. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек.