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Роспотребнадзор приостановил ввоз чипсов и шоколадных яиц из Китая

Ведомости

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию из Китая кукурузной лапши, кукурузных чипсов и шоколадных яиц с сюрпризом из-за обнаружения в них генетически модифицированных компонентов, говорится на сайте ведомства.

Специалисты обнаружили в продуктах генетически модифицированную кукурузу и сою в количестве более 0,9%. В некоторых образцах содержание запрещенных компонентов было превышено в пять раз, а на маркировке не было информации о содержании ГМО. Решение ограничить ввоз принято «с целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения России», говорится в сообщении.

Ведомство усилило санитарно-карантинный контроль и контроль за этими продуктами, в том числе других китайских производителей. Специалисты будут проводить исследования на содержание ГМО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных