Роспотребнадзор приостановил ввоз чипсов и шоколадных яиц из Китая

Специалисты обнаружили в продуктах генетически модифицированную кукурузу и сою в количестве более 0,9%. В некоторых образцах содержание запрещенных компонентов было превышено в пять раз, а на маркировке не было информации о содержании ГМО. Решение ограничить ввоз принято «с целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения России», говорится в сообщении.