Роспотребнадзор приостановил ввоз чипсов и шоколадных яиц из Китая
Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию из Китая кукурузной лапши, кукурузных чипсов и шоколадных яиц с сюрпризом из-за обнаружения в них генетически модифицированных компонентов, говорится на сайте ведомства.
Специалисты обнаружили в продуктах генетически модифицированную кукурузу и сою в количестве более 0,9%. В некоторых образцах содержание запрещенных компонентов было превышено в пять раз, а на маркировке не было информации о содержании ГМО. Решение ограничить ввоз принято «с целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения России», говорится в сообщении.
Ведомство усилило санитарно-карантинный контроль и контроль за этими продуктами, в том числе других китайских производителей. Специалисты будут проводить исследования на содержание ГМО.