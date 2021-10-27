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Путин назначил Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении уполномоченным по правам ребенка сенатора Марию Львову-Белову. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», — говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания.

Мария Львова-Белова — многодетная мать, учредитель пензенской автономной некоммерческой организации помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи» и член президиума генерального совета «Единой России». С 2020 г. представляет Пензенскую область в Совете Федерации.

Ранее должность детского омбудсмена занимала Анна Кузнецова. В начале октября Путин освободил ее от должности после того, как она избралась в Госдуму.

Ранее по теме: «Ведомости» узнали имена кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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