Путин назначил Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении уполномоченным по правам ребенка сенатора Марию Львову-Белову. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», — говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания.
Мария Львова-Белова — многодетная мать, учредитель пензенской автономной некоммерческой организации помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи» и член президиума генерального совета «Единой России». С 2020 г. представляет Пензенскую область в Совете Федерации.
Ранее должность детского омбудсмена занимала Анна Кузнецова. В начале октября Путин освободил ее от должности после того, как она избралась в Госдуму.