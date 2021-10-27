Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка»

В суде отметили, что Скрипкин подозревается в преступлениях по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего»). Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы. Ранее сообщалось, что Скрипкин был задержан на территории Белоруссии.