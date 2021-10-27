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Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка»

Ведомости

Кунцевский суд Москвы избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи в виде заочного ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына», — сказали в суде.

В суде отметили, что Скрипкин подозревается в преступлениях по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего»). Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы. Ранее сообщалось, что Скрипкин был задержан на территории Белоруссии.

Тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего были обнаружены 26 октября в квартире дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти, ранее сообщала представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее по теме: ТАСС сообщил об убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» и его семьи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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