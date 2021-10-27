Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка»
Кунцевский суд Москвы избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи в виде заочного ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына», — сказали в суде.
В суде отметили, что Скрипкин подозревается в преступлениях по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего»). Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы. Ранее сообщалось, что Скрипкин был задержан на территории Белоруссии.
Тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего были обнаружены 26 октября в квартире дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти, ранее сообщала представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.