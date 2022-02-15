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Экономика

ВЦИОМ: только 33% россиян имеют сбережения

Ведомости

Лишь 33% граждан России имеют сбережения, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Почти две трети (64%) опрошенных сообщили, что в их семье нет сбережений, остальные 3% затруднились ответить. В 2021 и 2017 гг. о наличии сбережений сообщили по 36% респондентов.

Меньше всего количество россиян, имеющих сбережения, в возрастной категории 45-59 лет — 28%, больше всего — среди людей от 18 до 24 лет (39%).

Большинство россиян с накоплениями (86%) принимают решение о сумме отложенных средств ситуативно. Лишь 8% откладывают деньги в таком количестве, в каком запланировали (среди жителей городов-миллионников этот показатель составляет 14%).

Регулярно, раз в месяц или квартал, откладывают деньги 43% россиян, имеющих сбережения. Чаще всего это делают 25-34-летние (63%), реже всего — пожилые люди (31%). Более половины опрошенных (54%) делают накопления в зависимости от ситуации, когда появляются деньги. Чаще всех так поступают россияне в возрасте от 45 до 59 лет (62%) и старше 60 лет (63%).

При этом 27% опрошенных, делающих накопления, ответили, что экономят на самом необходимом, чтобы откладывать деньги. Большинство (69%) с этим утверждением не согласились.

В декабре портал по поиску работы Superjob выяснил, что у 43% россиян нет никаких сбережений, причем 13% опрошенных в случае потери дохода своих накоплений хватило бы меньше, чем на месяц, а прожить больше полугода на своих сбережениях могут лишь 15%.

Ранее по теме: Все больше россиян откладывают деньги на черный день

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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