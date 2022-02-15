ВЦИОМ: только 33% россиян имеют сбережения

Регулярно, раз в месяц или квартал, откладывают деньги 43% россиян, имеющих сбережения. Чаще всего это делают 25-34-летние (63%), реже всего — пожилые люди (31%). Более половины опрошенных (54%) делают накопления в зависимости от ситуации, когда появляются деньги. Чаще всех так поступают россияне в возрасте от 45 до 59 лет (62%) и старше 60 лет (63%).