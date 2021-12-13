Прожить больше полугода только на сбережениях смогут около 15% россиян

Аналитики разделили участников опроса на несколько групп по уровню дохода: до 50 000 руб., от 50 000 до 70 000 руб. и от 80 000 руб. Согласно исследованию, чаще других о полном отсутствии накоплений говорят люди с доходом менее 50 000 руб. в месяц. За предыдущие два года такой ответ давали по 40% опрошенных. В 2008 г. не было сбережений у 28% россиян.