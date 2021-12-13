Прожить больше полугода только на сбережениях смогут около 15% россиян
13% опрошенных в случае потери дохода своих накоплений хватило бы меньше, чем на месяц, 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года, 7% — больше года.
Аналитики разделили участников опроса на несколько групп по уровню дохода: до 50 000 руб., от 50 000 до 70 000 руб. и от 80 000 руб. Согласно исследованию, чаще других о полном отсутствии накоплений говорят люди с доходом менее 50 000 руб. в месяц. За предыдущие два года такой ответ давали по 40% опрошенных. В 2008 г. не было сбережений у 28% россиян.
35% заявили, что не ведут учет доходов и расходов. 53% опрошенных ведут примерный учет, 12% — подробно расписывают свои доходы и траты. Будущие доходы и расходы не планируют 34% опрошенных. 38% россиян расписывают свой бюджет на срок менее полугода, 17% — на полгода или год, 11% — на срок больше года: чаще всего такой ответ давали респонденты с зарплатой более 80 000 руб. в месяц.