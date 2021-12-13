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Прожить больше полугода только на сбережениях смогут около 15% россиян

Ведомости

У 43% россиян нет никаких сбережений, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет. 

13% опрошенных в случае потери дохода своих накоплений хватило бы меньше, чем на месяц, 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года, 7% — больше года.

Аналитики разделили участников опроса на несколько групп по уровню дохода: до 50 000 руб., от 50 000 до 70 000 руб. и от 80 000 руб. Согласно исследованию, чаще других о полном отсутствии накоплений говорят люди с доходом менее 50 000 руб. в месяц. За предыдущие два года такой ответ давали по 40% опрошенных. В 2008 г. не было сбережений у 28% россиян. 

35% заявили, что не ведут учет доходов и расходов. 53% опрошенных ведут примерный учет, 12% — подробно расписывают свои доходы и траты. Будущие доходы и расходы не планируют 34% опрошенных. 38% россиян расписывают свой бюджет на срок менее полугода, 17% — на полгода или год, 11% — на срок больше года: чаще всего такой ответ давали респонденты с зарплатой более 80 000 руб. в месяц. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных