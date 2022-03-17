ЕСПЧ приостановил деятельность судьи от России

Лобов получил юридическое образование в МГИМО, окончив его международно-правовой факультет в 1992 г. Также защитил диплом магистра на юридическом факультете Страсбургского университета (Франция) и диплом магистра права в Колумбийском университете (США). На своем посту он сменил другого российского судью Дмитрия Дедова, который исполнял обязанности судьи в ЕСПЧ с 2013 г.