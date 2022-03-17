ЕСПЧ приостановил деятельность судьи от России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о приостановке деятельности российского судьи Михаила Лобова в связи с выходом России из Совета Европы (СЕ), говорится в заявлении. Он представлял Россию в ЕСПЧ со 2 января 2022 г.
Лобов получил юридическое образование в МГИМО, окончив его международно-правовой факультет в 1992 г. Также защитил диплом магистра на юридическом факультете Страсбургского университета (Франция) и диплом магистра права в Колумбийском университете (США). На своем посту он сменил другого российского судью Дмитрия Дедова, который исполнял обязанности судьи в ЕСПЧ с 2013 г.
«Судебная деятельность судьи Лобова в настоящее время приостановлена до рассмотрения судом правовых последствий для работы суда», — следует из заявления. ЕСПЧ также принял решение приостановить рассмотрение всех новых жалоб против Российской Федерации.
При этом суд будет уполномочен рассматривать жалобы россиян на нарушения конвенции, совершенные до 15 марта включительно. Также ЕСПЧ сможет рассматривать жалобы, которые уже поданы из России, сейчас их около 17 000.
16 марта Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы. До этого Россия объявила о выходе из организации. РФ стала членом Совета Европы в 1996 г., а в марте 1998 г. ратифицировала европейскую Конвенцию о защите прав и основных свобод.
Ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что Россия уже приняла решение выйти из Совета Европы, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю СЕ. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, при выходе из Совета Европы России придется денонсировать европейскую Конвенцию по правам человека.