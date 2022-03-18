В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с поставкой лекарств

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибуторов подорожали на 20–70%, сообщали «Ведомостям» участники рынка. Международные фармкомпании Pfizer, Lilly, AbbVie ранее объявили, что не будут проводить клинические испытания своих препаратов в России. Представители Sanofi и MSD сообщили «Ведомостям», что также откажутся от испытаний в стране.