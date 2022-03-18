Газета
Общество

В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с поставкой лекарств

Ведомости

Дистрибуторы и производители препаратов не видят проблем с производством или поставкой препаратов в России, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы провели совещание с дистрибуторами и производителями, и фактически дистрибуторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставкой лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят», — заявила Самойлова (цитата по ТАСС).

По ее словам, Росздравнадзор не видит рисков нехватки препаратов в российских аптеках. При этом наблюдается ажиотажный спрос на некоторые препараты, в частности препарат для лечения болезней щитовидной железы «L-тироксин», но проблем с производством и запасами препарата нет, заявила Самойлова. Он поступит в аптеки в ближайшее время, добавила глава ведомства.

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О том, что иностранные лекарства постоянного применения и их российские аналоги, используемые больными с гипотиреозом и эпилепсией, заканчиваются в московских аптеках, следовало из данных агрегатора «2ГИС Аптеки», справочной по наличию лекарств «Инфолек», а также крупнейших интернет-аптек Apteka.ru и «Здравсити».

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибуторов подорожали на 20–70%, сообщали «Ведомостям» участники рынка. Международные фармкомпании Pfizer, Lilly, AbbVie ранее объявили, что не будут проводить клинические испытания своих препаратов в России. Представители Sanofi и MSD сообщили «Ведомостям», что также откажутся от испытаний в стране.

8 марта правительство временно запретило вывозить из России медицинские изделия иностранного производства. Согласно документу, из страны нельзя вывозить медизделия, доставленные из государств, которые присоединились к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Запрет на вывоз будет действовать до 31 декабря 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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