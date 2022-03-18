В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с поставкой лекарств
Дистрибуторы и производители препаратов не видят проблем с производством или поставкой препаратов в России, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы провели совещание с дистрибуторами и производителями, и фактически дистрибуторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставкой лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят», — заявила Самойлова (цитата по ТАСС).
По ее словам, Росздравнадзор не видит рисков нехватки препаратов в российских аптеках. При этом наблюдается ажиотажный спрос на некоторые препараты, в частности препарат для лечения болезней щитовидной железы «L-тироксин», но проблем с производством и запасами препарата нет, заявила Самойлова. Он поступит в аптеки в ближайшее время, добавила глава ведомства.
О том, что иностранные лекарства постоянного применения и их российские аналоги, используемые больными с гипотиреозом и эпилепсией, заканчиваются в московских аптеках, следовало из данных агрегатора «2ГИС Аптеки», справочной по наличию лекарств «Инфолек», а также крупнейших интернет-аптек Apteka.ru и «Здравсити».
После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибуторов подорожали на 20–70%, сообщали «Ведомостям» участники рынка. Международные фармкомпании Pfizer, Lilly, AbbVie ранее объявили, что не будут проводить клинические испытания своих препаратов в России. Представители Sanofi и MSD сообщили «Ведомостям», что также откажутся от испытаний в стране.
8 марта правительство временно запретило вывозить из России медицинские изделия иностранного производства. Согласно документу, из страны нельзя вывозить медизделия, доставленные из государств, которые присоединились к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Запрет на вывоз будет действовать до 31 декабря 2022 г.