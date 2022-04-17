Проект «Чистый воздух» реализуют на два года позднее

В марте текущего года глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил вице-премьеру Виктории Абрамченко предложения по смягчению ряда экологических норм для бизнеса из-за санкций. РСПП предложил более 40 инициатив по снижению требований в сфере промышленной экологии для уменьшения «финансовых и административных рисков». Они касаются как действующих нормативов, так и тех, что еще не вступили в силу.