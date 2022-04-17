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Проект «Чистый воздух» реализуют на два года позднее

Ведомости

Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», направленный на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, реализуют в России на два года позднее запланированного срока — до конца 2026 г. Об этом ТАСС сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

Решение об изменении сроков принято в связи с новыми экономическими реалиями, однако оно «ни в коем случае» не останавливает проект, отметили в ведомстве.  

«Срок реализации федерального проекта "Чистый воздух" продлен на два года — до 31 декабря 2026 г.», — сказал Козлов.

По его словам, эксперимент по квотированию в новых городах начнется 1 сентября 2023 г., перечень этих населенных пунктов утвердят летом. Ключевым периодом для реализации федерального проекта станут 2023-2024 гг.

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«Инвестиционные планы компаний точечно корректируются, но не отменяются. Более того, уже в мае мы готовы запустить механизм поддержки для бизнеса, льготные кредиты на экологическую модернизацию», — отметил министр.

Участниками проекта «Чистый воздух» являются 12 крупных промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С августа 2021 г. проектом руководит Минприроды России. Планируется, что благодаря проекту объем выбросов сократится не менее чем на 20%, а к 2030 г. — в два раза. Объем внебюджетных инвестиций на реализацию программы составит около 500 млрд руб.

В конце прошлого года Козлов сообщал, что участниками проекта могут стать еще 35 городов с наиболее загрязненным воздухом.

В марте текущего года глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил вице-премьеру Виктории Абрамченко предложения по смягчению ряда экологических норм для бизнеса из-за санкций. РСПП предложил более 40 инициатив по снижению требований в сфере промышленной экологии для уменьшения «финансовых и административных рисков». Они касаются как действующих нормативов, так и тех, что еще не вступили в силу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных