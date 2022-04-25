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WSJ узнала о продаже саудовскими принцами имущества на $600 млн

Ведомости

Принцы Саудовской Аравии продали недвижимость, яхты и произведения искусства в США и Европе на сумму более $600 млн после того, как наследный принц Мухаммед бен Сальман ограничил доступ членов правящей семьи к госсредствам, сообщила газета Wall Street Journal.

Издание отметило, что принцы направили доходы от нефтяных бумов 1970-х и 1980-х гг. на покупку активов, которые теперь сложно продать. По данным WSJ, расходы некоторых членов правящей семьи достигали $30 млн в месяц.

По словам собеседников издания, близких к продававшим имущество принцам, им нужны деньги для оплаты обычных счетов, в том числе на содержание имущества, уплату налогов и зарплат персоналу, парковку самолетов и катеров. Некоторые из принцев продают «показное» имущество, чтобы не привлекать внимание наследного принца. Правительство Саудовской Аравии знает о продажах имущества, отметило издание. 

Члены правящей семьи недавно продали загородное поместье в Великобритании стоимостью $155 млн, две яхты длиной более 200 футов (более 61 м) и драгоценности времен Великих Монголов, которые покойный король Абдалла подарил членам своей семьи на свадьбу. Представитель принца Бандара сообщил, что тот продал все свои зарубежные активы, «потому что он увидел большие выгоды от инвестирования в королевство благодаря удивительной работе, которую делает наследный принц, и созданию всех инвестиционных возможностей».

Ранее наследный принц Мохаммед бин Салман сократил льготы для тысяч членов королевской семьи, в том числе оплачиваемый отпуск за границей, скидки на оплату электричества и воды в их дворцах. Ежегодные расходы правительства страны на такие льготы составляли сотни миллионов долларов, пояснило издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных