WSJ узнала о продаже саудовскими принцами имущества на $600 млн

Члены правящей семьи недавно продали загородное поместье в Великобритании стоимостью $155 млн, две яхты длиной более 200 футов (более 61 м) и драгоценности времен Великих Монголов, которые покойный король Абдалла подарил членам своей семьи на свадьбу. Представитель принца Бандара сообщил, что тот продал все свои зарубежные активы, «потому что он увидел большие выгоды от инвестирования в королевство благодаря удивительной работе, которую делает наследный принц, и созданию всех инвестиционных возможностей».