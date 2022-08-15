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Глава Pfizer заболел коронавирусом

Ведомости

Исполнительный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заразился COVID-19, сообщил предприниматель в своем Twitter.

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на COVID-19. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech. Чувствую себя хорошо, испытываю очень слабые симптомы. Я изолирован и начал курс пакловида», — заявил Бурла, не уточнив, каким конкретно штаммом заболел.

Однако исполнительный директор Pfizer убежден, что компания далеко продвинулась в борьбе с коронавирусом, поэтому у него нет сомнений в своем скором выздоровлении.

Ранее стало известно, что в России за 14 августа выявили 25 273 случая заражения коронавирусом против 28 982 случаев днем ранее. Число госпитализированных пациентов также снизилось: 1581 человек после 1790 днем ранее и 2600, 2700 человек 12 и 13 августа. Выздоровели за 14 августа 15 410 человек, скончались – 53.

До этого руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» для амбулаторного применения может выйти на рынок в конце августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных