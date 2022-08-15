Глава Pfizer заболел коронавирусом

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на COVID-19. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech. Чувствую себя хорошо, испытываю очень слабые симптомы. Я изолирован и начал курс пакловида», — заявил Бурла, не уточнив, каким конкретно штаммом заболел.