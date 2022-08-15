Глава Pfizer заболел коронавирусом
Исполнительный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заразился COVID-19, сообщил предприниматель в своем Twitter.
«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на COVID-19. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech. Чувствую себя хорошо, испытываю очень слабые симптомы. Я изолирован и начал курс пакловида», — заявил Бурла, не уточнив, каким конкретно штаммом заболел.
Однако исполнительный директор Pfizer убежден, что компания далеко продвинулась в борьбе с коронавирусом, поэтому у него нет сомнений в своем скором выздоровлении.
Ранее стало известно, что в России за 14 августа выявили 25 273 случая заражения коронавирусом против 28 982 случаев днем ранее. Число госпитализированных пациентов также снизилось: 1581 человек после 1790 днем ранее и 2600, 2700 человек 12 и 13 августа. Выздоровели за 14 августа 15 410 человек, скончались – 53.
До этого руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» для амбулаторного применения может выйти на рынок в конце августа.
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