В России выявили более 25 000 случаев COVID-19 за сутки
В России за прошедшие сутки выявили 25 273 случая заражения коронавирусом против 28 982 случаев днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Число госпитализированных пациентов также снизилось: 1581 человек после 1790 днем ранее и 2600–2700 человек 12 и 13 августа. Выздоровели за 14 августа 15 410 человек, скончались – 53.
Больше всего заражений было выявлено в Москве – 5734, Санкт-Петербурге – 3782, а также в Московской (1597), Иркутской (598), Свердловской (559), Самарской (550) и Воронежской (517) областях. В остальных регионах России заражения не превысили 500 человек.
11 августа в России был найден новый штамм COVID-19, который представляет собой гибрид «дельты» и «омикрона». Он был обнаружен в Москве и Санкт-Петербурге. В Роспотребнадзоре заявили, что «появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, [оно] характерно для многих вирусов», ранее гибридные штаммы фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америки.
Помимо этого, в России Минздрав принял решение увеличить срок годности отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» на шесть месяцев. Как выяснилось в ходе экспертизы, препарат не теряет своих свойств на протяжении всего срока годности.
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